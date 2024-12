Palermo in scena Sognavo d’essere una bottiglia vuota”

Palazzo Bonocore

UN//PLUGGED

Giovedì 5 dicembre alle 19

Florinda Piticchio e Marco Grillo

Giovedì 12 dicembre

Sognavo d’essere una bottiglia vuota”

Drammaturgia di Valeria Sara Lo Bue

BONOCORE TANDEM CLUB

Domenica 15 dicembre alle 18,30

young edition | BODE & Martina Cirri

Giovedì in musica (5 e 12 dicembre) per la rassegna UN//plugged che CoopCulture ha costruito con Genìa a Palazzo Bonocore a piazza Pretoria e musica anche domenica 15 dicembre con la rassegna Bonocore Tandem Club.

Giovedì 5 dicembre alle 19 a Palazzo Bonocore Florinda Piticchio e Marco Grillo in duo: un repertorio che spazia dai classici del jazz al cantautorato americano, passando per il rock classico e ritagliando nel contempo sempre ampio spazio ai grandi compositori della musica brasiliana d’autore come ad esempio, tra gli altri, Chico Buarque, Joao Bosco, Djavan, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Biglietto 5 euro

https://www.coopculture.it/it/prodotti/un–plugged/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2KgXO8XprmIqtjD9walXOtuZxVrFUGOQ0OccOZ5ORMky0bclvj5JxODLo_aem_uYRg1FCezgycgHLmJREwAQ

Giovedì 12 dicembre sempre alle 19 tocca a “Sognavo d’essere una bottiglia vuota”, drammaturgia di Valeria Sara Lo Bue, con Valeria Sara Lo Bue e Sergio Schifano Live Electronics & Chitarra.

Un breve viaggio fra testi poetici e canzoni di Jacques Prévert, scelti soprattutto dalla produzione degli ultimi anni della sua vita, nei quali per il poeta l’estetica e l’etica si intrecciano ormai indissolubilmente. I versi suonano come una sorta di decodifica dell’uomo quotidiano, colto nel suo abbrutimento sotto il peso delle violenze del potere, sullo sfondo di una natura che sembra aver smarrito ogni purezza originaria. La poesia è viva, capace di evocare come di sferzare, di restituire schizzi o veri e propri paesaggi o ritratti e di dar voce a un’indignazione che non cede alla rassegnazione e non scade mai in mera compassione di sé.

Biglietto 5 euro

https://www.coopculture.it/it/prodotti/un–plugged/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2KgXO8XprmIqtjD9walXOtuZxVrFUGOQ0OccOZ5ORMky0bclvj5JxODLo_aem_uYRg1FCezgycgHLmJREwAQ

Per la rassegna BONOCORE TANDEM CLUB young edition appuntamento invece domenica 15 dicembre alle 18,30 con BODE & Martina Cirri. Un evento speciale dedicato ai nuovi talenti: un doppio set che accosterà il progetto BODE, composto dai giovani musicisti Salvatore Fiorentino e Giovanni Basile, e la cantautrice siciliana Martina Cirri.

Il progetto BODE nasce nel 2019 dall’incontro di Salvatore Fiorentino e Giovanni Basile, con l’intento di combinare atmosfere folk e indie rock, arricchendole di intimità per creare brani capaci di trasportare l’ascoltatore in un’esperienza passionale e coinvolgente.

Le loro sonorità, profondamente radicate negli anni trascorsi in Sicilia, si ispirano a grandi nomi come Joni Mitchell, Nick Drake, Big Thief, Kings of Convenience e Gregory Alan Isakov. I loro pezzi, scritti e cantati in inglese, raccontano con genuinità le esperienze condivise dai due musicisti, incarnando uno stile internazionale in piena fase emergente.

Martina Cirri classe 1999, nasce e vive a Palermo, dove inizia a presentare dal vivo le sue canzoni inedite. Nel 2024 pubblica i suoi primi due singoli, Primavera e NICA, che rappresentano il cuore del suo linguaggio musicale: voce e chitarra, tra atmosfere intime e comunicative.

Attraverso i suoi testi, Martina esplora i sentimenti generati dal mondo contemporaneo e dalla società che ci circonda, raccontandosi con autenticità e profondità.