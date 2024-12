Siena: Emergenza abitativa

Atto di indirizzo sulle politiche della casa

Deliberato oggi, lunedì 23 dicembre, dalla Giunta Comunale

Regolamento emergenza abitativa, un nuovo bando entro gennaio 2025

Crescono gli immobili messi a disposizione del Comune

A seguito dell’approvazione di un nuovo regolamento per l’emergenza abitativa avvenuta durante il Consiglio Comunale dello scorso 28 novembre, con il fine di accelerare il coordinamento delle strutture comunali coinvolte nell’attuazione del regolamento, la Giunta Comunale di Siena ha deliberato, nella seduta di oggi, lunedì 23 dicembre, di individuare tre immobili da destinare alle famiglie più fragili del territorio.

Entro gennaio 2025 sarà pubblicato il bando che recepirà le novità introdotte e che regolerà termini e modalità di accesso agli alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) in utilizzo autorizzato. Tra gli alloggi non Erp destinati a rispondere ai bisogni più urgenti saranno invece a disposizione l’immobile di proprietà comunale ubicato in via Doccia, a oggi concesso in comodato d’uso alla Società della Salute Senese, l’immobile di Costalpino, attualmente inserito nelle piano delle alienazioni del Comune, e l’immobile in via Soldani, del quale la Giunta Comunale ha deliberato l’acquisto a novembre 2024.

Le strutture comunali saranno oggetto di manutenzione: si provvederà all’allaccio delle utenze, all’acquisto degli arredi oltre che alla stesura di precise modalità di accesso alle specifiche abitazioni in raccordo con la Società della Salute di Siena.

“Una risposta concreta ed efficace – spiega l’assessore alle politiche della casa del Comune di Siena Micaela Papi – per andare incontro a un numero sempre maggiore di famiglie che si trovano in condizioni di fragilità economica e di disagio sociale. Dall’amministrazione c’è bisogno di risposte immediate, il nuovo regolamento e l’inserimento degli immobili di proprietà comunale da mettere a disposizione da subito per i casi più urgenti ne sono una valida testimonianza”.