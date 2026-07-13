Il 14 luglio decine di visite nelle carceri italiane

A PALERMO, VISITA DI ISTITUZIONI E TERZO SETTORE ALL’IPM MALASPINA

APPUNTAMENTO CON LA STAMPA ALLE 12.30

Domani 14 luglio 34 istituti penitenziari italiani di 29 città saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, insieme a esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell’università, della cultura e della società civile, tra cui Alessandro Bergonzoni, Daria Bignardi, Ascanio Celestini, Marco Damilano, Davide Dileo (Boosta), Luigi Piana, Aurelio Picca, Vanessa Roghi e Pietro Sermonti. Nel complesso parteciperanno all’iniziativa oltre 330 persone.

A Palermo, la visita si svolgerà presso l’Istituto Penale Minorile “Malaspina”.

L’obiettivo è riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane, oggi attraversate da una crisi sempre più grave, e riaffermare il principio secondo cui la pena deve essere conforme ai valori sanciti dall’articolo 27 della Costituzione: umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale.

I numeri descrivono una situazione ormai insostenibile. Le carceri italiane, anche minorili, registrano un tasso medio di affollamento pari al 140%, con circa 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. Migliaia di persone continuano a vivere in condizioni giudicate non dignitose dalla magistratura, mentre continua il dramma dei suicidi e delle morti in carcere.

Per questo motivo il 14 luglio le associazioni dell’Alleanza entreranno contemporaneamente in decine di istituti penitenziari, nella convinzione che il carcere debba tornare a essere conosciuto, osservato e discusso dalla società. Come ricordava Piero Calamandrei, per comprendere davvero il funzionamento della giustizia è necessario vedere il carcere.

A Palermo, la visita si svolgerà presso l’Istituto Penale Minorile “Malaspina” e la delegazione sarà composta da:

– Mimma Calabrò, Assessora alla Politiche sociali Comune di Palermo

– Don Sergio Cires, Direttore della Caritas Diocesana

– Mariangela Digangi, Consigliera Comunale

– Fabrizio Ferrandelli, Assessore per le politiche giovanili Comune di Palermo

– Pietro Galluccio, referente InformaGiovani e Centro Europe Direct

– Vito Lo Scrudato, Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza

– Francesco Passantino, Portavoce degli Stati Generali per l’infanzia e l’adolescenza Al termine della visita, alle ore 12.30, la delegazione incontrerà la stampa.

Correlati