XVI edizione NATALE A PALERMO

ITINERARIO CULTURALE TRA ARTE ARCHITETTURA E MUSICA

26 dicembre – 6 gennaio

Venerdì 3 gennaio alle 19.30 | chiesa di S.Teresa alla Kalsa | Alegria do Amor

PALERMO. 2 gennaio. Stavolta non si tratterà di classici natalizi, ma di una vera immersione (autorizzata) nella Bossanova e di una particolare commistione con la canzone italiana, attraverso due specialisti come la cantante Pamela Barone e il chitarrista Sergio Munafò. Nuovo concerto di Natale a Palermo, la rassegna di appuntamenti gratuiti nelle chiese organizzata dai Club Service: domani (3 gennaio) alle 19.30 nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, il festival tiene a battesimo Alegria do Amor, nuovo progetto dei due musicisti che ripercorre la tradizione della Bossanova abbracciando al contempo una trasversalità che include le Italian Songs; il tutto attraverso un continuo avvicendarsi tra il vecchio ed il nuovo che contraddistingue le caratteristiche fondamentali del gruppo. La maggior parte degli arrangiamenti portano la firma del chitarrista e compositore Sergio Munafò, musicista con cui l’eclettica cantante palermitana Pamela Barone a creato un sodalizio artistico sin dal 2019, quando era nato il CD Valzer d’amor (Comar 23). L’amore per la bossanova a riunito oggi cinque musicisti che fanno parte del progetto: con Pamela e Sergio suoneranno Marco Grillo al basso, Sergio Guna Cammalleri alle percussioni e Paolo Vicari alla batteria. In scaletta, Falsa Baiana (Geraldo Pereira), Flor De Lis (Djavan), O Bêbado e Equilibrista (João Bosco), Something (George Harrison), A Felicidade (Tom Jobim), Samba De Verao (Marcos Valle), Rosa Morena (Dorival Caymmi), Estate (Bruno Martino), Alegria Do Amor (Sergio Munafò), Desafinado (Tom Jobim), Coisa Feita (João Bosco) e Sò Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim). L’ingresso è libero.

Promotore della rassegna è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura, della Settimana delle Culture e dell’Associazione nazionale dei Carabinieri; Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine. Ideazione e coordinamento di Giacomo Fanale, direzione artistica di Gaetano Colajanni. Sabato (4 gennaio) alle 19.30 nella chiesa di Santa Lucia il festival continua con un recital di piano solo di Vincenzo Colonna Romano.

IL PROGRAMMA

XVI edizione di Natale a Palermo

Ingresso gratuito

venerdì 3 gennaio ore 19.30 | chiesa di Santa Teresa alla Kalsa

Alegria do amor | Pamela Barone band con Sergio Munafò

sabato 4 gennaio ore 19.30 | Chiesa di Santa Lucia

Vincenzo Colonna Romano – piano

domenica 5 gennaio ore 19.30 | Chiesa di San Francesco Di Paola

Sicily Ensemble diretto da Franco Foderà

Giovanna Mirrione (pianoforte) – Daniele Collura (fisarmonica) – Antonella Scalia (violino) –

Federico Caleca e Ruth Gonzales (viola) – Francesca Fundarò (violoncello) – Nicoletta Bellotti (voce solista)

lunedì 6 gennaio alle 20 | Chiesa di San Domenico

Disney 100 | Symphonic band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo