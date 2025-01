Confagricoltura Fvg: solidarietà e sostenibilità

Con l’iniziativa “Quando stappi tieni il tappo”. Oltre 5.000 tappi riciclati in quattro mesi

In occasione di FriuliDoc, nel settembre scorso, Confagricoltura FVG e il patronato Enapa di Udine avevano lanciato l’iniziativa “Quando stappi tieni il tappo” invitando privati cittadini ed esercenti a recuperare i tappi di sughero usati e a consegnarli presso gli uffici del patronato. Il progetto di economia circolare, coordinato dall’Associazione Tappodivino, ha come obiettivo il riciclo dei tappi a scopo benefico. Una raccolta che ha già permesso di destinare, a livello regionale, oltre 168.000 euro a sostegno di numerose Onlus impegnate in cause solidali e umanitarie.

La raccolta udinese, di oltre 5.000 tappi, è stata consegnata direttamente nelle mani delle referenti del progetto Tappodivino, Mariarosa Peresson e Laura Comuzzi, che provvederanno a inviare i tappi al riciclo vero e proprio. L’iniziativa però non si ferma, come sottolinea la responsabile Enapa, Elena Costa, ma prosegue anche per quest’anno con il punto di raccolta presso i locali del patronato in via Savorgnana 24, a Udine. «Dobbiamo sicuramente ringraziare i diversi cittadini e gli esercizi commerciali del centro – aggiunge Costa – che hanno collaborato con entusiasmo e che collaboreranno a questa importante iniziativa che ci permetterà di destinare l’intero ricavato all’Associazione Via di Natale che si occupa di sostenere la ricerca, diagnosi e cura del cancro, oltre a fornire supporto e ospitalità ai familiari dei pazienti in trattamento presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Anche grazie a questi piccoli gesti quotidiani – conclude Costa -, è possibile fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno della nostra solidarietà».

————————-

Studio Giornalisti

Adriano Del Fabro