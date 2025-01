Politiche giovanili. Parma Capitale Europea dei Giovani nel 2027, oggi la presentazione del progetto alla città. L’assessore Paglia: “Un’occasione straordinaria per costruire politiche innovative, la Regione al fianco della città”

Quattro “Vie della Trasformazione” e otto “Piazze tematiche” si animeranno con iniziative ed eventi. Ottanta i progetti guidati da giovani, selezionati nel 2026 attraverso una open call

Bologna – La piazza come metafora di partecipazione attiva, dove discutere, anche di politica, e incontrarsi. “A Piazza for Europe. The Youth Taste of Transformation” è il progetto che è valso a Parma il titolo di Capitale Europea dei Giovani 2027 e che è stato presentato oggi nella città ducale in un evento pubblico dal sindaco, Michele Guerra, dall’assessore alla Comunità giovanile, Beatrice Aimi, e dai ragazzi della Commissione giovani, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche giovanili, Giovanni Paglia.

“Parma Capitale europea dei Giovani 2027 è un’occasione straordinaria per dare voce alle nuove generazioni che vivono e vivranno nella nostra terra- ha detto Paglia-. Questo riconoscimento non è solo un premio per il territorio, ma un’opportunità per costruire politiche innovative che mettano al centro giovani, cultura e sostenibilità. Da assessore sono orgoglioso di affermare che saremo al fianco di Parma in questo percorso. È un’occasione fondamentale per tutti noi, un impegno a creare un modello di inclusione ed eccellenza riconosciuta in tutta Europa”.

Obiettivo del progetto è realizzare una serie di policies e attività con al centro i giovani e le giovani, protagonisti nella costruzione di soluzioni per trasformare la città e colmare il divario generazionale.

Nel 2027 saranno dodici i contenitori principali a dar vita concretamente al progetto, declinati su quattro “Vie della Trasformazione” che rappresentano le priorità trasversali e si incroceranno su otto “Piazze tematiche” animate da iniziative ed eventi.

Ottanta i progetti guidati da gruppi informali di giovani che saranno selezionati con una open call nel 2026.

Parma European Youth Capital (EYC)

Assegnato dallo European Youth Forum, la più̀ grande piattaforma europea delle organizzazioni giovanili, riconosciuta dalle Istituzioni europee e supportata dal Consiglio d’Europa, il riconoscimento è concepito per dare voce ai giovani e alle giovani, stimolare la loro partecipazione attiva e rafforzare l’identità̀ europea nelle città del continente.

Il titolo per Parma è l’opportunità per diventare un modello: un laboratorio di partecipazione dei giovani, alimentato dalla costruzione di un esempio di collaborazione pubblico-privato al servizio della trasformazione della Città.

Barbara Musiani