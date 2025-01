Illuminazione straordinaria dei monumenti cittadini per celebrare l’attesa della corsa rosa,

con l’arrivo della nona tappa in Piazza del Campo domenica 18 maggio

Siena in rosa a cento giorni dal Giro

La Cappella di Piazza del Campo e le Logge del Papa illuminate di rosa per celebrare i cento giorni dall’inizio del Giro d’Italia. È quello che è successo a Siena ieri sera, mercoledì 29 gennaio, con lo sguardo proiettato all’arrivo della nona tappa della corsa rosa in città, previsto per domenica 18 maggio.

L’edizione numero 108 del Giro prenderà il via venerdì 9 maggio da Durazzo, in Albania, e vedrà tra le città protagoniste anche Siena, con l’arrivo della nona tappa Gubbio – Siena in Piazza del Campo nel pomeriggio di domenica 18 maggio. Una frazione che attraverserà il territorio senese per arrivare nel centro storico, patrimonio Unesco. La città di Siena tornerà dunque ancora una volta palcoscenico di un evento sportivo di rilevanza mondiale, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati in una domenica di grande sport e di grande partecipazione.

A cento giorni dalla partenza della corsa, ieri tutti i monumenti delle città italiane e albanesi sedi di partenza o arrivo del Giro si sono colorate di rosa, ricordando l’avvicinarsi a grandi passi del mese di maggio.

