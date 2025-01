‘Le mille e una Bruna’, al teatro Ciro Pinsuti

La stagione teatrale ‘A lume di candela’ del teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga prosegue, domenica 2 Febbraio alle ore 17:00, con lo spettacolo ‘La mille una Bruna’ di e con Alessandro Ricci e Alberto Becucci

Sinalunga (SI) – Appuntamento pomeridiano con il teatro: al Ciro Pinsuti di Sinalunga, domenica 2 Febbraio alle ore 17:00, va in scena il nuovo spettacolo della stagione teatrale sinalunghese ‘A luma di candela’ con la commedia ‘La mille e una Bruna’ di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci.

Bruna e Franchino, una vecchia cantante dal passato turbolento e il suo timido e riservato pianista, sono di nuovo insieme per l’ennesimo concerto. Un impresario è interessato alla Signora di San Frediano e vuole scritturarla per una tournée in giro per lo stivale. Riuscirà la debordante Bruna a contenere la sua vitalità esplosiva e a non spaventarlo troppo? E sarà vero che un tempo calcava, da vera diva, gli scintillanti palchi della Versilia, e che usciva con Domenico Modugno e cantava con Aretha Franklin?

“Le mille e una Bruna” è il secondo capitolo della storia di Bruna iniziata nel 2014 con il primo spettacolo “Bruna è la notte” andato in scena ininterrottamente, trovando sempre occhi curiosi pronti a stupirsi di fronte a questa donna inusuale, dal passato fosco e pesante.

Una commedia lirica e sboccata, amara e leggera, un viaggio nella turbinosa vita di una donna che incarna lo spirito popolare tra barzellette e versi immortali, piena di semplicità e saggezza ma soprattutto di musica, dai Platters a Gabriella Ferri. “Le mille e una Bruna” è stato pensato dopo le tante richieste del pubblico di sapere di più di Bruna, di cosa pensa, di dove abita, di come conduce la propria esistenza. Il pubblico non può non amare Bruna: scorbutica e volgare, poetica e leggera, una persona vera dal cuore gonfio di sofferenza e di poesia.