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50° anniversario del disastro dell’Icmesa: il Presidente Mattarella a Seveso

50° anniversario del disastro dell’Icmesa: il Presidente Mattarella a Seveso

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Seveso in occasione del 50° anniversario del disastro ambientale avvenuto il 10 luglio del 1976, a seguito della fuoriuscita di una nube tossica di diossina dallo stabilimento chimico dell’Icmesa.

Al suo arrivo, il Capo dello Stato ha preso parte alla cerimonia al “Bosco delle Querce”, il parco protetto regionale nato sopra i terreni bonificati dopo l’incidente, nell’area del “Grande pioppo”, l’unica pianta sopravvissuta alle operazioni di bonifica e oggi inserita nel registro degli alberi monumentali.

Qui, il Presidente Mattarella ha assistito ad un flash mob narrativo da parte dei ragazzi del laboratorio “Teatro Contatto”.

Seveso, 10/07/2026 Il Presidente Mattarella in visita presso il Parco “Bosco delle Querce” di Seveso

Successivamente si è svolta la cerimonia commemorativa con gli interventi del sindaco Alessia Borroni e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

La cerimonia è poi proseguita con le testimonianze dirette di Giuliana Zorzi e Giuseppe Cassina, due cittadini di Seveso che hanno ricordato il 10 Luglio di cinquant’anni fa e con la presentazione dell’opera teatrale “Seveso e il Bosco delle Querce. Dove il passato incontra il presente, con lo sguardo verso il futuro”, scritta e interpretata dagli attori Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce della Compagnia Equivoci Tribù Creativa.

La commemorazione si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella.