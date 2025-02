Violenza su Donne e lavoro. Cicculli (Sce Campidoglio): “Forte sostegno a sit-in Differenza donna davanti Cassazione”

Roma, 5 febbraio 2025 – “Con forza ho voluto sostenere la rete di donne che segue da tempo con Differenza donna questa vicenda e molte altre che parlano di violenze di genere sui luoghi di lavoro.

Già a settembre in un incontro in Campidoglio avevamo parlato di questo e analoghi casi, e ora ci ritroveremo in un sit-in davanti alla Cassazione martedì 11 febbraio alle ore 10.

Dopo l’assoluzione della Corte d’Appello di Milano per il sindacalista a cui si era rivolto una hostess di una compagnia aerea per ragioni lavorative, e che invece poi ha dovuto denunciare per molestie sessuali.

Venti secondi per reagire, quelli che lei ha atteso, non possono annullare la libertà di decidere, non sarebbero sufficienti a definire una violenza.

Insieme aspetteremo la sentenza di Cassazione per ribadire la nostra solidarietà e la nostra rabbia”.

Così in una nota Michela Cicculli, Presidente commissione Pari opportunità di Roma Capitale e consigliera capitolina di Sinistra civica ecologista.

I dati degli iscritti alla mailing list vengono trattati in conformità con il