Guerra Russia-Ucraina news del 16.02.2025

Donald Trump gioca la sua partita con Vladimir Putin per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Kiev cerca sponde in Europa, mentre il Vecchio Continente rischia di rimanere spettatore nei negoziati a guida americana. La prospettiva di una trattativa sull’asse Washington-Mosca esclude l’Europa dal tavolo che conta. Per correre ai ripari, il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe convocato i leader europei per un vertice di emergenza a Parigi lunedì, secondo quanto anticipato dal ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, dal palco della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

L’esercito ucraino afferma di aver ripreso una città a sud di Pokrovsk

L’esercito ucraino ha affermato domenica di aver riconquistato la città mineraria di Pishchan ( 📍 ) nell’oblast’ di Donetsk dalle forze russe durante i contrattacchi nei pressi della città chiave di Pokrovsk.

I principali paesi europei si incontreranno lunedì a Parigi per discutere di “sicurezza europea”, conferma il ministro degli Esteri francese

“Il Presidente della Repubblica riunirà domani [lunedì] i principali paesi europei per discutere della sicurezza europea “, ha dichiarato Jean-Noël Barrot, ministro per l’Europa e gli Affari esteri, a France Inter, nel corso della trasmissione “Questions politiques” , senza specificare quali paesi parteciperanno a questa “riunione di lavoro” .

Questo incontro avrà luogo all’indomani della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, segnata dal discorso ostile del vicepresidente americano, J. D. Vance, nei confronti dell’Unione Europea, accusata in particolare di non rispettare la “libertà di espressione” , e dalla conferma che gli americani stanno valutando di avviare negoziati sull’Ucraina senza gli europei.

“Solo gli ucraini possono decidere di smettere di combattere e noi li sosterremo finché non prenderanno questa decisione “, ha ripetuto il signor Barrot a France Inter. Gli ucraini “non si fermeranno finché non saranno certi che la pace loro offerta sarà duratura” e che avranno una garanzia di sicurezza, ha affermato il ministro degli Esteri. “Chi fornirà le garanzie? Saranno gli europei , ha insistito il signor Barrot. Sì, gli europei saranno coinvolti nelle discussioni [per porre fine alla guerra in Ucraina] in un modo o nell’altro . “