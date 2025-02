“Il voto è la nostra rivolta”, a Firenze l’assemblea Cgil Toscana verso i referendum su lavoro e cittadinanza. Il segretario generale Rossano Rossi: “Se vinceremo queste consultazioni sarà una svolta epocale. Ciascuno di noi, con il voto, ha la possibilità di cambiare in meglio il Paese”

IL VIDEO INTRODUTTIVO

Firenze, 18-2-2025 – “Il voto è la nostra rivolta”, stamani si è svolta al teatro Cartiere Carrara di Firenze l’assemblea generale della Cgil Toscana e delle sue categorie regionali (circa mille i partecipanti), verso i referendum sul lavoro (promossi dalla Cgil) e sulla cittadinanza, per i quali si voterà in primavera in data da stabilirsi.

“Se vinceremo questi referendum, sarà una svolta epocale per il mondo del lavoro e i lavoratori ritroveranno una forza e una dignità che ci riportano alle conquiste fatte in passato, e ora messe in discussione. I nostri quesiti vogliono combattere la disciplina dei licenziamenti illegittimi del Jobs Act, ridurre il precariato, ottenere più sicurezza sul lavoro, regolare gli appalti. Inoltre, i cittadini di origine straniera che vivono in Italia potranno vedersi riconosciuti diritti sacrosanti – ha detto il segretario generale di Cgil Toscana Rossano Rossi -. Invitiamo le forze politiche e la società civile a stare con noi in questa battaglia, le conquiste del lavoro portano a una emancipazione per tutta la società e migliorano le condizioni di vita dei cittadini. Ciascuno di noi, con il voto, ha la possibilità di cambiare in meglio il Paese”

I LAVORI DELL’ASSEMBLEA

Sono intervenuti: Rossano Rossi, Segretario generale Cgil Toscana; Luigi Giove, Segreteria Cgil nazionale; Domenico Gallo (magistrato); Andrea Bigalli (Libera Toscana); Alì Rashid, che ha parlato della lotta del popolo palestinese.

Sui temi dei referendum, hanno preso parola:

LICENZIAMENTI: Monica Demi (delegata azienda Biancoforno di Fornacette, Pisa), che è stata sospesa precauzionalmente per aver fatto semplicemente il suo dovere: difendere i diritti dei colleghi e delle colleghe (LA VICENDA)

PRECARIETA’: Luigi Sofia, docente precario

SICUREZZA SUL LAVORO: Diego Breschi, Rls Hitachi Pistoia

APPALTI: Marlena Stesik (delegata appalti ospedale Cisanello)

CITTADINANZA: Alva Sigrid Cabuhat (studentessa universitaria, attivista in associazioni che si occupano delle seconde generazioni di immigrati)

In primavera è previsto anche il voto delle Rsu nel settore del pubblico impiego e nel settore della conoscenza: all’assemblea di oggi sono intervenuti rispettivamente Francesco Valtorta (delegato Rsu Regione Toscana) e Michelangelo Zorzit (Flc Cgil).

Ha coordinato i lavori dell’assemblea Daniela Morozzi, con intermezzi musicali di Chiara Riondino