Appuntamento venerdì 28 febbraio, sabato 1 e domenica 2 marzo con il cartellone “Sipario Rosso”

Sabato 1 marzo alle ore 18.30 incontro con il pubblico presso il foyer del teatro

“I due Papi”, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo sul palco dei Rinnovati

Dopo il tutto esaurito dello scorso fine settimana, prosegue con “I due Papi” la stagione 2024/2025 dei Teatri di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Venerdì 28 febbraio, sabato 1 marzo e domenica 2 marzo nuovo appuntamento con il cartellone “Sipario rosso” al Teatro dei Rinnovati, con protagonisti Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo nello spettacolo diretto da Giancarlo Nicoletti.

La trama. Un incontro-scontro, inedito e spiazzante, tra Benedetto XVI e l’allora cardinale Jorge Bergoglio, nel periodo in cui Joseph Ratzinger stava maturando la sorprendente decisione di rinunciare alla carica di Vescovo di Roma, con l’intenzione di indicare proprio il più “ecumenico” Bergoglio come suo successore, con il nome di Francesco. Il testo si sofferma sulle “vite parallele” di due uomini straordinari, che finiscono per condividere lo stesso destino. Le loro posizioni sulle urgenti questioni etiche e morali che affliggono la Chiesa del XXI secolo – dall’uso dei contraccettivi al drastico calo delle nascite, dal celibato dei preti al rapporto tra fede e omosessualità, fino a non troppo velati riferimenti agli scandali della Banca Vaticana e degli abusi sessuali di sacerdoti a danni di minori – sono (e rimangono) spesso divergenti: ma la diffidenza iniziale evolve in una profonda e fraterna amicizia, che durante i saluti finali riduce le distanze tra i due protagonisti (Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo) a un amichevole scambio di bandiere nazionali, quasi come se il terreno di scontro fosse una finale calcistica tra Italia e Argentina.

Le tre repliche dello spettacolo dell’associazione Altra Scena andranno in scena al Teatro dei Rinnovati venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo alle ore 21 e domenica 2 marzo alle ore 17. Il testo di Anthony McCarten è stato tradotto da Edoardo Erba; sul palco, insieme a Colangeli e Rigillo, ci saranno anche Anna Teresa Rossini, Ira Fronten e Alessandro Giova; la regia è di Giancarlo Nicoletti, le scene di Alessandro Chiti, i costumi di Vincenzo Napolitano e Alessandra Menè, il disegno luci e fonico è di David Barittoni. Il cast incontrerà il pubblico sabato 1 marzo alle ore 18.30 presso il foyer dei Rinnovati. Si ricorda che, sempre presso il foyer, è operativo il bar, aperto ogni venerdì e sabato dalle ore 18.30 e ogni domenica dalle ore 16.30 nei giorni in cui sono in calendario spettacoli. Oltre alle bevande, sempre disponibili negli orari di apertura, sarà possibile fare aperitivo con cibo, sia il venerdì che il sabato, su prenotazione, per chi ha titolo d’ingresso.