‘Assemblea Capitolina, presentate le iniziative 2025 per la Cultura della Pace

Presentate le iniziative della Presidenza dell’Assemblea Capitolina per il 2025 dedicate alla Cultura della Pace

Roma, 25 marzo 2025 – “Cultura della Pace” è il filo conduttore delle iniziative istituzionali promosse dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina per il 2025: l’avviso pubblico della terza edizione di Sementi – Semi di pace in pubblicazione sul sito di Roma Capitale dal 26 marzo; la collaborazione con Colors for peace – disegni di pace; il progetto Facciamo Pace, strumenti digitali e processi di pace; e l’Albero della Pace.

Sono state presentate questa mattina in Campidoglio dalla presidente Svetlana Celli. Presenti anche i vicepresidenti dell’Assemblea capitolina Carmine Barbati e Paolo Ferrara; l’assessora alla scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli; il direttore dell’Assemblea capitolina Angelo Gherardi.

“Promuovere la cultura della pace in un momento in cui rischia di affermarsi la sottocultura della guerra è un impegno che sentiamo forte e necessario. Attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole, delle università e delle associazioni, vogliamo contribuire a diffondere i valori della convivenza pacifica, della solidarietà e del dialogo, creando occasioni di riflessione e partecipazione attiva. Ringrazio l’Ufficio di Presidenza, gli uffici e i soggetti che forniranno un supporto attivo nella costruzione di un progetto che si svilupperà durante l’anno su tutto il territorio cittadino”, commenta la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Le iniziative in programma

SEMENTI – Semi di Pace

L’avviso pubblico Sementi, quest’anno destinato a sostenere progetti capaci di interpretare al meglio il tema della Cultura della Pace in tutte le sue declinazioni. Potranno accedere ai contributi iniziative come convegni, mostre, documentari, spettacoli teatrali e di danza, concerti, incontri letterari, laboratori e seminari. L’avviso, pubblicato da mercoledì 26 marzo 2025 sul portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it), resterà aperto per 30 giorni. Le attività finanziate si svolgeranno fino a metà novembre, con il coinvolgimento di oltre venti enti e associazioni, per offrire alla cittadinanza un ricco calendario di eventi.

COLORS FOR PEACE – Disegni di Pace

La Presidenza dell’Assemblea capitolina e l’Assessorato alla Scuola affiancheranno l’associazione no-profit Colors for Peace nell’invito rivolto a tutte le bambine e i bambini delle scuole elementari di Roma a disegnare la pace. I disegni verranno esposti nelle scuole, contribuendo alla creazione dei “Muri della Pace”, e successivamente parteciperanno a mostre in tutto il mondo. Un’esposizione speciale si terrà al Colosseo a settembre, in occasione della Giornata Mondiale della Pace indetta dall’ONU. Il progetto, giunto al suo decimo anniversario, ha già coinvolto oltre 200 mila bambini provenienti da 150 Paesi e ha visto le sue opere esposte in prestigiosi luoghi internazionali, dal Parlamento Europeo al Campidoglio, dal Pantheon alle Olimpiadi.

FACCIAMO PACE – Strumenti digitali e processi di pace

Per sensibilizzare le nuove generazioni sull’uso responsabile del web e dei social media, la Presidenza dell’Assemblea capitolina promuoverà, in collaborazione con le tre università romane (La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre) e i quindici municipi, un ciclo di incontri rivolto alle classi prime delle scuole medie. Il progetto prevede tre appuntamenti, uno per ciascun ateneo, con interventi di esperti e un gioco interattivo finale ispirato alla Carta di Assisi per i bambini, siglata dal Pontefice il 22 maggio 2024. L’iniziativa mira a diffondere una cultura digitale basata sul rispetto e sulla responsabilità.

ALBERO DELLA PACE

Anche il tradizionale albero di Natale dell’Assemblea capitolina sarà dedicato al tema della Pace, diventando simbolo di speranza e unità per tutta la cittadinanza.