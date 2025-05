XXXIV stagione di musica dell’associazione Kandinskij | 30 marzo – 8 giugno

PALERMO

I concerti di PrimaEstate

Sonate per viola da gamba e clavicembalo di Johann Sebastian Bach

Domenica 11 maggio | Oratorio di San Mercurio

PALERMO. Quarto e penultimo concerto per il cartellone PrimaEstate dell’ Associazione Kandinskij : domenica prossima (11 maggio) alle 19 all’Oratorio di San Mercurio saranno protagoniste le Sonate per viola da gamba e clavicembalo di Johann Sebastian Bach , eseguite da due interpreti di grande raffinatezza come Marco Lo Cicero alla viola da gamba e Basilio Timpanaro al clavicembalo.

Tre capolavori ( BWV 1027, 1028, 1029 ), tra i vertici della musica da camera barocca, dove Bach intreccia la scrittura concertante della viola da gamba con una parte per clavicembalo obbligato che, lungi dal semplice accompagnamento, si pone come interlocutore solistico a tutti gli effetti. Il risultato è una sorta di triosonata per due strumenti, in cui polifonia e dialogo si fondono con eleganza. Completano il programma una Toccata in mi minore BWV 914 per clavicembalo solo, e una Sonata per viola da gamba e basso continuo di Georg Philipp Telemann, amico e padrino di battesimo di Carl Philipp Emanuel Bach.

Marco Lo Cicero , palermitano, è tra gli interpreti più apprezzati della scena barocca europea, con alle spalle una carriera internazionale che lo ha visto suonare con orchester come Il Giardino Armonico, La Cetra, Il Pomo d’Oro. Basilio Timpanaro , clavicembalista e musicologo, è docente al Conservatorio di Palermo, ha inciso per Brilliant e Stradivarius, e collabora regolarmente con i migliori ensemble italiani e stranieri.

Il concerto fa parte della XXXIV stagione dell’Associazione Kandinskij, diretta da Aldo Lombardo , ed è realizzato con il contributo del MiC e della Regione Siciliana. Partner l’European Orgel Festival, l’AIAM, UniPa Heritage, gli Amici dei Musei siciliani, il Festival A. Schweitzer e CoopCulture. La stagione si chiuderà l’8 giugno allo Steri , con un concerto dedicato a Bach sacro e profano . Il soprano Alice Antichi in dialogo con Il Serpotta ensemble .