“La Cavalleria Rusticana” rivive sulla scalinata monumentale del Teatro Massimo

CAVALLERIA RUSTICANA

O PERA CUNTATA

Rivive sulla scalinata monumentale del Teatro Massimo

l’opera di Mascagni nel “cunto” di Salvo Piparo

2 luglio 2025 ore 21:15

Palermo 30 giugno 2025 – L’Estate del Teatro Massimo presenta il 2 luglio alle ore 21:15 , sulla scalinata monumentale una lettura inedita e contemporanea della “ Cavalleria rusticana ” di Pietro Mascagni . Autore, interprete e regista di questo speciale appuntamento realizzato in collaborazione con l’Associazione Kleis, è Salvo Piparo , che farà rivivere l’opera attraverso la forza e l’immediatezza del ” cunto ” siciliano . Con il suo ritmo incalzante, Piparo rievocherà una storia di morte e di passione, partendo anche da ricordi vissuti da bambino in prima persona. In particolare ricorda i l set di Francis Ford Coppola che proprio sulla scalinata del Teatro Massimo nel 1989 girava alcune scene indimenticabili de Il padrino – Parte III , con Al Pacino, Andy García e Sofia Coppola, mentre in Teatro si rappresentava proprio Cavalleria rusticana .

Piparo racconta l’opera con il ritmo incalzante del cunto , decifrandola attraverso l’attualità e toccando trasversalmente temi come la violenza, gli alterchi e gli sgarbi subiti, ancora presenti tra i vicoli della città e nelle cronache. I suoi ricordi personali si intrecciano all’attualità dell’opera, capace di narrare ancora vicende del nostro tempo.

In scena anche sette giovani narratori – Martina Saladino, Benedetta Vitale, Monica Scibona, Paolo Cacciatore, Claudia Calì, Giuseppe Portaluri – interpretano il popolo a cui è affidata la coscienza dei fatti, le contraddizioni delle gesta e la rivalsa della giustizia. Mentre sulla scalinata verranno proiettate immagini di repertorio degli allestimenti storici di Cavalleria Rusticana al Teatro Massimo. Completa il cast artistico l’aiuto regista Salvo Damiano.

SALVO PIPARO . Appassionato r icercatore di tradizioni popolari, rievoca la storia attraverso la tecnica del cuntu . Ha messo in scena testi di Salvo Licata ed è autore di numerosi spettacoli quali Crollalanza , Shakespeare era siciliano , una produzione sul 150° della venuta di Garibaldi in Sicilia Focuranni , rappresentata in occasione dell’inaugurazione del Museo della Mafia a Salemi in omaggio al Presidente Giorgio Napolitano. Testimonial ufficiale per Unicef, da anni è impegnato con la sua attività teatrale nella lotta contro il pizzo. Tra i successi più recenti: Pallonate scritto e diretto da Ficarra & Picone e Buttanissima Sicilia tratto dall’omonimo libro di Pietrangelo Buttafuoco. E’ stato ambasciatore per il Mediterraneo all’Expo con oltre cinque spettacoli e show cooking messi in scena insieme al fratello, lo Chef Francesco Piparo, che partecipa alla trasmissione Rai La Prova del Cuoco condotta da Antonella Clerici. E’ stato l’attore narrante della trasmissione di Rai 3 Amori Criminali condotto da Barbara De Rossi. Ospite della stagione estiva dei Teatri di Pietra, per il Festival Dionisiache di Segesta, ha superato il record di presenze dell’intera stagione con Shakespeare in brexit . Al Teatro Biondo Stabile di Palermo ha presentato con grande successo C’era e c’era Giuseppe Schiera . È un appassionato interprete della voce del popolo che nelle sue rappresentazioni ritorna ad essere espressione autentica della saggezza più profonda dei grandi pensatori di strada, maestri indiscussi dell’arte del saper vivere attraverso la lente dell’ironia e dell’audace sopravvivenza, tra comicità e crudo realismo.

Salvo Piparo , attore, autore e regista di Opera cuntata – Cavalleria rusticana Foto © Salvo Damiano