Presentata al PalaPirossigeno la sesta edizione di Oktoberfest Calabria

È stato il PalaPirossigeno di Rende a ospitare, questa mattina, la prima conferenza stampa di presentazione della sesta edizione dell’Oktoberfest Calabria, la grande festa ispirata alla tradizione bavarese che negli anni si è affermata come il più importante evento nel suo genere d’Italia. Organizzato da Wisea Eventi, l’evento aprirà ufficialmente i battenti il 17 ottobre 2025, riconfermando la città di Rende come punto nevralgico di un progetto che fa incontrare sapori, musica, cultura e – da quest’anno più che mai – anche impegno sociale. Tra le novità più attese di questa edizione c’è sicuramente la nuova tensostruttura da 85×50 metri, più larga e accogliente, progettata per migliorare l’esperienza di migliaia di visitatori previsti nelle tre settimane di festa. Un’anteprima in 3D, presentata durante la conferenza, ha svelato l’impatto scenografico del nuovo allestimento, destinato a diventare un punto di riferimento anche per future manifestazioni sul territorio. Non si tratta solo di numeri – che pure impressionano, con oltre un milione e centomila presenze, 337.000 litri di birra spillati e 330.000 pasti serviti nelle prime cinque edizioni – ma di un evento che ha saputo crescere anno dopo anno, coinvolgendo più di 400 sponsor e portando una significativa ricaduta economica su tutto il territorio. Quest’anno, grazie anche alla partnership con i canali Mediaset, la manifestazione godrà di una visibilità nazionale, contribuendo a rafforzare il legame tra cultura e sviluppo locale.

L’anima dell’Oktoberfest, però, non è fatta solo di birra e musica. Durante la conferenza stampa è stato presentato un progetto che dà un forte segnale di attenzione al sociale data dalla collaborazione con Sergio Crocco e Tiziana Turano, insieme a La Terra di Piero e di Affavorí. Quest’ultima – la cui apertura è prevista per il prossimo 15 settembre – riguarda una trattoria gestita da ragazzi con disabilità, dove si preparerà pasta fatta. Una giornata speciale durante l’Oktoberfest sarà interamente dedicata a questa esperienza di inclusione, che unirà solidarietà e gusto in un’atmosfera festosa e autentica.

Sul fronte musicale, l’Oktoberfest Calabria si prepara a stupire ancora. La storica band bavarese tornerà sul palco con una nuova energia, grazie all’ingresso di una talentuosa voce femminile. A completare la line-up, una selezione delle migliori band locali e DJ del territorio, per un’esperienza sonora che unisce radici tradizionali e vibrazioni contemporanee. Pensato per tutti — famiglie, giovani e turisti — l’evento offrirà giornate ricche di attività, musica live e intrattenimento per ogni età. Il tutto accompagnato dall’inconfondibile gusto della birra Paulaner e da un’atmosfera calorosa, fatta di sorrisi, sapori autentici e convivialità. Che si venga per la musica, per la compagnia o per scoprire le tradizioni tedesche rivisitate in chiave calabrese, l’Oktoberfest Calabria promette un’esperienza da ricordare.