Massa Martana: “Storie dal paesaggio”

Massa Martana – Presentazione pubblica del progetto di ricerca archeologica “Storie dal paesaggio”

(Cittadino e Provincia) Massa Martana 23 settembre ‘25 – Si terrà venerdì 26 settembre alle ore 17,30, nel teatro Consortium “Storie dal paesaggio” ultime novità dell’archeologia di Massa Martana e dell’Umbria.

La ricerca è interessata principalmente a inserire la fondazione dell’Abbazia dei Santi Fidenzio e Terenzio in un quadro cronologico e storico – sociale più chiaro. Per questo fine sono previste una serie di ricerche non invasive tramite droni e rilevamenti sul campo nel territorio comunale. I risultati arricchiranno il Comune con una più profonda conoscenza delle emergenze archeologiche nel suo territorio e, ove necessario, con un nuovo strumento per la programmazione dello sviluppo culturale nel Comune. Questa edizione vedrà anche la partecipazione dell’Università di Bamberga: la prof.ssa Wieke de Neef si è aggiunta alla missione con due suoi studenti per avviare delle prospezioni geofisiche in alcuni siti del territorio di Massa Martana.