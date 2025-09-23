Roma: ” Picasso Il linguaggio delle idee”

PABLO, AD OTTOBRE A ROMA CON L’ESPOSIZIONE

“PICASSO. IL LINGUAGGIO DELLE IDEE”

Il Museo della Fanteria accoglierà, dal 4 ottobre, la rassegna dedicata all’istrionico artista spagnolo.

107 opere, in 6 sezioni, per raccontare la vita del genio di Malaga

Roma, 23 settembre 2025 – Dal 4 ottobre al 25 gennaio 2026 al Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano di Roma, la mostra Picasso − Il linguaggio delle idee racconterà diverse tappe del percorso artistico di Pablo Picasso, il pittore, incisore e scultore spagnolo, scandite da incontri personali e sperimentazioni creative che hanno segnato la sua carriera, dalla giovinezza trascorsa in Spagna, fino all’ultimo periodo, vissuto in Costa Azzurra.

Prodotta da Navigare srl, per iniziativa culturale promossa dal Ministero della Difesa e Difesa Servizi S.p.A, l’esposizione si avvale della curatela dello spagnolo Joan Abelló con Marco Ancora e Carlota Muiños. Dell’immensa produzione artistica di Picasso, talmente vasta da consacrarlo probabilmente il più prolifico di tutti gli artisti, la mostra propone oltre 100 opere tra opere grafiche, ceramiche e fotografie, appartenenti a collezioni private.

Il percorso espositivo sarà articolato in sei sezioni: Picasso, gli amici, le donne, con opere classificate in base ai periodi segnati dalle sue relazioni con donne importanti, amanti o mogli, spesso protagoniste dei ritratti più noti dell’artista. La sezione dedicata a I linoleum, una nuova scoperta evidenzia, invece, la sperimentazione con la linoleografia, a partire dal 1951 a Vallauris (Francia), e con i successivi sviluppi che seppe imprimere a questa tecnica incisoria.

La terza sezione è dedicata a Le Tricorne, ossia al legame artistico che l’artista di Malaga instaurò con i Balletti Russi dal 1917, realizzando anche disegni per il balletto spagnolo Le Tricorne, esposti in mostra. La quarta, intitolata Ultimo periodo: Côte d’Azur, foto e mostre, presenta immagini degli ultimi anni della vita di Picasso, morto in Francia nel 1973, realizzate dagli amici fotografi Edward Quinn e André Villers, osservatori della quotidianità di casa Picasso e di momenti pubblici vissuti in Costa Azzurra.

Carnet de A Coruña, 1895 è la quinta sezione, con una copia anastatica del carnet di disegni giovanili di Picasso, risalenti al 1894-1895, e provenienti dal Museo Picasso de La Coruña. Infine, lo spazio espositivo ospiterà, nella sesta sezione, intitolata Arti minori e sperimentazioni, alcuni esemplari di manufatti in ceramica realizzati negli anni ‘50 con il laboratorio Madoura di Vallauris. Picasso – Il linguaggio delle idee gode del patrocinio di Regione Lazio, Comune di Roma – Assessorato alla Cultura, Ambasciata di Spagna a Roma, Instituto Cervantes Roma e CIU Unionquadri.