Per Natale arriva l’Albero della Pace in Piazza del Campidoglio

Martedì 9 dicembre, ore 18, cerimonia di accensione

Roma, 2 dicembre 2025 – Per Natale arriva l’Albero della Pace in Piazza del Campidoglio, iniziativa voluta e promossa dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina.

La cerimonia di accensione si terrà martedì 9 dicembre alle ore 18, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, della presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, e delle consigliere e dei consiglieri capitolini.

La serata, condotta da Beppe Convertini, prevede la partecipazione dell’attore Antonio Giuliani e della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre all’esibizione dei piccoli artisti della Scuola Pincherle insieme all’Associazione “I Cerchi Magici – Arvalia”.

Quest’anno sarà presente anche l’associazione Salvamamme, testimonianza concreta dello spirito di vicinanza che l’Albero della Pace vuole rappresentare.

“La pace è un impegno quotidiano, fatto di ascolto, educazione, inclusione. Con l’Albero della Pace vogliamo ricordare che Roma è una comunità che cresce quando cammina insieme. Rappresenta il culmine di un anno che, come Assemblea capitolina, abbiamo voluto dedicare alla costruzione e alla diffusione di una cultura di pace: dal bando Sementi, che ha coinvolto numerose realtà del territorio, al “Tour della Pace” con gli studenti delle scuole medie nelle tre università pubbliche romane, fino all’adesione al progetto internazionale Colors of Peace”, dichiara la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli.