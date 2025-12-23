Allerta meteo

Maltempo. Domani allerta arancione per criticità idraulica su tutta la Romagna, il bolognese e il ferrarese, fino alla collina emiliana centrale. Aperto il Centro operativo regionale 24 ore su 24

Prevista neve oltre i 700 metri e venti di burrasca sulla costa con possibilità di ingressioni negli stabilimenti balneari

Bologna – Per la giornata di domani è prevista un’allerta arancione per criticità idraulica su tutta la Romagna, la pianura bolognese e ferrarese, la montagna e la collina bolognese fino alla collina emiliana centrale (province di Parma, Reggio Emilia e Modena).

Per seguire l’evoluzione del fenomeno, il Cor, Centro operativo regionale, sarà attivo 24 ore su 24, in stretto contatto con sindaci e prefetture.

Sono, infatti, previste precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro-orientali, localmente anche a carattere di rovescio, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 2.

Negli stessi territori è prevista un’allerta arancione per criticità idrogeologica a esclusione della pianura bolognese, ravennate e ferrarese fino alla costa.

Sui settori appenninici emiliani è attesa neve a quote superiori ai 700 metri, con accumuli fino a 20-30 centimetri sui crinali. Lungo la fascia costiera, invece, previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare fino ad agitato.

Saranno possibili localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari.

