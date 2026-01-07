ATTACCO ALLA SEDE CGIL, BATTAGLIA: “VILE ATTO INTIMIDATORIO”

Roma, 7 gennaio 2026 – “Quello che è accaduto alla sede della CGIL di Primavalle ci ferisce e ci preoccupa. Un luogo di lavoro, di ascolto e di solidarietà è stato colpito da un gesto vile, che non appartiene alla nostra democrazia.

A chi ogni giorno anima quella sede va la nostra vicinanza più sincera. Al segretario nazionale Maurizio Landini e al segretario romano Natale Di Cola esprimo la mia piena solidarietà”.

Così, in una nota, l’assessore alle Periferie di Roma Capitale, Pino Battaglia, dopo l’esplosione di cinque colpi di arma da fuoco contro la sede della CGIL nel quartiere di Primavalle.