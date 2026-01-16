Gaza, Trump: formato consiglio per la Pace. Hamas deve mantenere gli impegni presi

“E’ per me un grande onore annunciare che il board della pace” per Gaza “è stato formato: i membri saranno annunciati a breve, ma posso dire che con certezza che è il più grande e prestigioso mai messo insieme in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo”. Così in un post su Truth social Donald Trump, dopo aver annunciato anche l’avvio della fase 2 del suo piano per Gaza.

“Hamas deve onorare immediatamente i propri impegni, compreso il ritorno dell’ultimo corpo a Israele, e procedere senza indugio alla completa smilitarizzazione. Possono farlo con le buone o con le cattive. Il popolo di Gaza ha sofferto abbastanza a lungo. Il momento è adesso”, è quindi il monito ribadito dal presidente Usa.

“Dal cessate il fuoco, il mio team ha contribuito a fornire aiuti umanitari a Gaza a livelli record, raggiungendo i civili a una velocità e con una portata storiche – ha rivendicato Trump – Anche le Nazioni Unite hanno riconosciuto questo risultato come senza precedenti. Questi risultati hanno posto le basi per la fase successiva”.