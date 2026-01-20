Palermo Allerta meteo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 21 gennaio 2026.
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 21 gennaio 2026.
Per la giornata di domani, sul territorio palermitano è prevista allerta gialla.