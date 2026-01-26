Maltempo al Sud, stato d’emergenza per tre regioni: Sicilia, Sardegna e Calabria

Stato di emergenza in Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni colpite dal violento maltempo dei giorni scorsi. La proposta è stata avanzata e illustrata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nella seduta di oggi pomeriggio del Consiglio dei ministri, presenti anche i presidenti delle Regioni interessate. Lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione civile. Per fare fronte ai primissimi interventi previsti dall’articolo 25 lettere a,B,c del Codice di protezione civile, è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali.

“Alla nostra gente voglio dire che non è sola – sottolinea il governatore della regione Sicilia Renato Schifani -, tutte le strutture regionali sono al lavoro con il massimo impegno per intervenire subito e non lasciare indietro nessuno”.