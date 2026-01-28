Reggio Calabria: Rivoluzione Famiglia

L’appuntamento: Domani giovedì 29 gennaio ore 17,30 a Reggio Calabria Chiesa San Sebastiano al Crocifisso con mons. Fortunato Morrone e Adriano Bordignon

Si terrà domani giovedì 29 Gennaio alle ore 17.30 nel salone parrocchiale della Chiesa S. Sebastiano al Crocifisso l’atteso incontro sulla famiglia. Il programma prevede l’intervento dell’Arcivescovo Metropolita della Diocesi Reggio- Bova e Presidente CEC, mons. Fortunato Morrone, del segretario del Consiglio pastorale della parrocchia del Crocifisso Ettore Triolo, dei Coniugi Dominella e Giuseppe Fortugno responsabili Pastorale Familiare della diocesi reggina, di Silvia e Giuseppe Alì pastorale regionale della famiglia, di Claudio Venditti presidente del Forum Famiglie Calabria, di Giulia Melissari vice presidente del Centro Comunitario Agape, Gianni Trudu Psicologo coordinatore progetto genitori e insegnanti consapevoli, Roberto Pennisi Presidente regionale dei Consultori di ispirazione cristiana, Piergiuseppe Marcelli Presidente Consultorio P. Raffa, seguirà la proiezione del video “la Calabria che accoglie” e delle testimonianze di genitori. Concluderà l’autore del libro “Rivoluzione Famiglia” Adriano Bordignon presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. Modera il giornalista Sergio Conti. L’incontro si inserisce nel programma delle iniziative che varie espressioni della comunità ecclesiale hanno programmato in preparazione della Giornata nazionale della Vita (1° febbraio) promossa come ogni anno dalla CEI. Il tema di quest’anno è “I bambini prima di tutto”. L’evento è parte del progetto nazionale CASA (Comunità, Alleanze, Solidarietà, Accoglienza) che si sta realizzando in tutte le regioni italiane per promuovere solidarietà familiare, affido e adozione nazionale e internazionale e che in Calabria è gestito dal Centro Comunitario Agape in collaborazione con il Forum Famiglie Calabria.

Arcidiocesi Reggio Calabria -Bova – Ufficio Pastorale Familiare

Forum Associazioni Familiari Calabria

Centro Comunitario Agape