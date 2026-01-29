Ciclone Harry e frana Niscemi, Ance Sicilia pronta a fare la propria parte

Ciclone “Harry” e frana di Niscemi, Ance Sicilia pronta a collaborare
con l’Amministrazione regionale per messa in sicurezza e ricostruzione
Palermo, 29 gennaio 2026 – Il Consiglio di presidenza di Ance Sicilia
esprime piena e totale vicinanza e solidarietà alle comunità della
Sicilia colpite dalle conseguenze del ciclone “Harry”, alla popolazione
di Niscemi che sta vivendo la tragedia della frana, nonché alle
amministrazioni locali e alla Regione che, con la Protezione civile,
sono impegnate a prestare assistenza e a gestire le tante emergenze del
territorio dell’Isola.
L’Ance Sicilia evidenzia come l’analisi dei fatti dimostri che il
sistema di protezione civile stia funzionando e abbia contribuito ad
evitare conseguenze peggiori nei due sconvolgenti eventi che hanno
afflitto la nostra Isola.
Adesso occorre mettere urgentemente in sicurezza i territori, e non solo
quelli colpiti, perché in tema di prevenzione sismica e idrogeologica
tanto è stato fatto in questi anni, ma tantissimo resta ancora da fare.
In tal senso Ance Sicilia condivide l’appello dell’Anci Sicilia ad
andare oltre la doverosa manifestazione di solidarietà, affinché si
avvii la necessaria messa in sicurezza e ricostruzione seguendo una
pianificazione strategica pluriennale complessiva che tenga conto anche
di tutte le tipologie di calamità estreme che possono essere determinate
dai cambiamenti climatici in atto nel Mediterraneo.
A tale scopo Ance Sicilia è pronta a fare la propria parte rendendosi
disponibile a collaborare con il governo Schifani e con le istituzioni
regionali competenti per contribuire alla messa a punto degli interventi
opportuni.
