Ciclone Harry e frana Niscemi, Ance Sicilia pronta a fare la propria parte

Ciclone “Harry” e frana di Niscemi, Ance Sicilia pronta a collaborare

con l’Amministrazione regionale per messa in sicurezza e ricostruzione

Palermo, 29 gennaio 2026 – Il Consiglio di presidenza di Ance Sicilia

esprime piena e totale vicinanza e solidarietà alle comunità della

Sicilia colpite dalle conseguenze del ciclone “Harry”, alla popolazione

di Niscemi che sta vivendo la tragedia della frana, nonché alle

amministrazioni locali e alla Regione che, con la Protezione civile,

sono impegnate a prestare assistenza e a gestire le tante emergenze del

territorio dell’Isola.

L’Ance Sicilia evidenzia come l’analisi dei fatti dimostri che il

sistema di protezione civile stia funzionando e abbia contribuito ad

evitare conseguenze peggiori nei due sconvolgenti eventi che hanno

afflitto la nostra Isola.

Adesso occorre mettere urgentemente in sicurezza i territori, e non solo

quelli colpiti, perché in tema di prevenzione sismica e idrogeologica

tanto è stato fatto in questi anni, ma tantissimo resta ancora da fare.

In tal senso Ance Sicilia condivide l’appello dell’Anci Sicilia ad

andare oltre la doverosa manifestazione di solidarietà, affinché si

avvii la necessaria messa in sicurezza e ricostruzione seguendo una

pianificazione strategica pluriennale complessiva che tenga conto anche

di tutte le tipologie di calamità estreme che possono essere determinate

dai cambiamenti climatici in atto nel Mediterraneo.

A tale scopo Ance Sicilia è pronta a fare la propria parte rendendosi

disponibile a collaborare con il governo Schifani e con le istituzioni

regionali competenti per contribuire alla messa a punto degli interventi

opportuni.

Ufficio stampa: Michele Guccione