Roma: “Cardiologie aperte”

“CARDIOLOGIE APERTE”: VISITE ED ECG GRATIS DAL 10 AL 13 FEBBRAIO

Roma, 10 febbraio 2026 – Si è svolta stamattina nella Sala del Carroccio in Campidoglio la conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti di quest’anno per la campagna “Cardiologie aperte” a cui l’Assessorato alle Politiche Sociali e della Salute di Roma Capitale Roma Capitale ha aderito, con il supporto di Farmacap e della Fondazione Per Il Tuo Cuore.

Quattro giornate di iniziative di promozione della salute cardiaca, con farmacie e unità mobili di Farmacap a disposizione dei cittadini per visite cardiologiche ed ecg gratuiti.

La prima tappa di questo viaggio per la prevenzione e il controllo si è svolta nella stessa mattinata, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, sulla piazza del Campidoglio, dove un’unità mobile allestita da Farmacap ha offerto a cittadini e turisti visite ed ecg.

I prossimi appuntamenti sono:

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO

Farmacia Euroma 2 (10.00/13.00 e 15.00/17.00)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Unità mobile attrezzata davanti alla farmacia Farmacap Trullo 16-00/18-00

VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Unità mobile attrezzata davanti alla farmacia Farmacap Trullo 10.00/13.00

Sandro Petrolati, cardiologo e capogruppo capitolino di Demos, ha sottolineato l’importanza della prevenzione per la salute cardiovascolare: “Iniziative come quella di oggi sono la realizzazione della nostra idea di approccio socio-sanitario perché offrono a tutti la possibilità di effettuare controlli e mettono l’accento sull’importanza della prevenzione, determinante nella salute cardiovascolare. Ringrazio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per aver partecipato a questa prima tappa del viaggio della salute, ringrazio l’assessora Funari, Farmacap, la Fondazione Per il tuo cuore, il Dipartimento cardio-toraco vascolare dell’Ospedale San Camillo Forlanini e con tutti i colleghi che si sono resi disponibili con la loro professionalità per gli appuntamenti di questa settimana: questa opportunità è frutto della sinergia e della visione comune sull’accesso alle cure e mi auguro che saranno numerosi i romani e le romane che potranno usufruirne” conclude Petrolati.

“Ringrazio tutti i professionisti della Salute – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – che si sono messi a disposizione per questa iniziativa gratuita. Roma è una città che cura e che ha deciso di investire anche nella prevenzione cardiologica per un’assistenza socio sanitaria e con il camper di Farmacap che incontra i cittadini e diventa un punto di riferimento fondamentale, anche come presidio di ascolto e di prevenzione”.

Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo Cuore e Capo Dipartimento cardio-toraco vascolare dell’Ospedale San Camillo Forlanini: “Nell’ambito della 20esima edizione di “Cardiologie Aperte 2026” il San Camillo ha deciso di sostenere la popolazione con elettrocardiogrammi e consulenze cardiologiche gratuite. La diagnosi precoce può risultare fondamentale per prevenire o individuare anticipatamente le malattie cardiovascolari e stabilire il percorso diagnostico terapeutico adeguato nel modo più efficace e accurato possibile. Al San Camillo Forlanini sono in programma anche consulenze telefoniche, secondo il programma visitabile sul sito della Fondazione per il Tuo cuore. Questo rappresenta un modo per aprirsi alla cittadinanza e sensibilizzare alla prevenzione cardiovascolare, a dimostrazione della necessità di venire incontro ai bisogni di salute della popolazione in ambito cardiologico”.

In occasione della Settimana della Prevenzione al Cuore, il Presidente di Farmacap, Enrico Cellentani, annuncia: “Vogliamo che i cittadini di Roma sentano le nostre farmacie come un punto di riferimento per la loro salute quotidiana. Per questo, oggi siamo stati in Piazza del Campidoglio con il nostro camper per offrire screening cardiologici gratuiti a tutti. È stato presente anche il Sindaco Gualtieri, a testimonianza del valore di questa iniziativa per la nostra città.

Non ci fermeremo lì: in altre date, apriremo le porte delle nostre farmacie, come quella di Monte Cucco, per continuare questa missione di prevenzione. Farmacap non è solo un posto dove si acquistano farmaci, ma un presidio di vicinanza, un luogo di accoglienza per la salute dei cittadini. Siamo qui per dimostrare che la farmacia può davvero essere il primo passo verso il benessere.”