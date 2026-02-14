Maltempo in Umbria: territorio sotto stretto monitoraggio della Protezione Civile

(Aun) – 14 feb. 026- Come segnalato nel bollettino di allertamento regionale, dalla notte scorsa e per tutta la mattinata odierna, 14 febbraio, intense piogge hanno interessato le zone centro-orientali e meridionali dell’Umbria, mentre i settori occidentali (con accumuli tra 20 e 35 mm) registrano ora solo piovaschi residui. Il Centro Funzionale regionale e il Servizio Idrografico mantengono un monitoraggio costante sui livelli idraulici, avvalendosi dell’intervento immediato dei Presidi idraulici, del Consorzio della Valdichiana Romana e del Paglia e dei sorveglianti regionali operativi nei punti critici. Nelle zone di allerta E ed F (Ponticelli, Ponte Osteria, Allerona, Ponte Tresa e Moiano) si sono verificati innalzamenti significativi dei fiumi Paglia, Chiani e Chianetta, in alcuni casi oltre la soglia di pre-allarme, ma i livelli risultano ora in rientro sotto i limiti di attenzione; situazione analoga per il torrente Tatarena a Castel Ritaldi.

Per gli altri corsi d’acqua gli incrementi sono rimasti al di sotto dello scenario di attenzione giallo.

Sul fronte del dissesto idrogeologico, si segnala la chiusura della SP402 a Bettona per una frana con caduta massi, con sopralluoghi tecnici previsti per lunedì e viabilità alternativa disponibile, e la chiusura della SP18 a Calvi dell’Umbria per un altro evento franoso, nel Comune di Penna in Teverina strada comunale delle Montecchie la viabilità è alternata. Mentre alcuni Comuni, come Trevi, hanno attivato precauzionalmente il COC, l’evoluzione dei fenomeni resta sotto stretto controllo in contatto con i Sindaci. Per le prossime ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse in esaurimento entro domani, quando si registreranno un calo termico e un aumento del vento, senza ulteriori variazioni critiche dei livelli idrometrici.