QUADRARO. SEGNALINI-STAMPETE: “ATTO VANDALICO AL SOTTOPASSO APPENA RIAPERTO: VERGOGNOSO”

Roma, 14 febbraio 2026 – A poche ore dalla riapertura, il sottopasso del Quadraro è stato oggetto di un atto vandalico che ha interessato il cordolo della nuova pista ciclabile, realizzata nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’infrastruttura.

Il sottopasso rappresenta un collegamento importante tra il Municipio V e il Municipio VII ed era stato riaperto dopo i lavori di messa in sicurezza e ripristino successivi all’incendio del 2023. Sono in corso le verifiche tecniche per quantificare i danni e procedere con gli interventi necessari.

“È un episodio grave, che colpisce un’infrastruttura pubblica appena restituita alla città e un collegamento strategico tra il Municipio V e il Municipio VII”, dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini. “Stiamo già predisponendo gli interventi necessari per il ripristino. Danneggiare beni pubblici significa creare un danno diretto ai cittadini.”

“È inaccettabile che un intervento così importante venga preso di mira subito dopo la riapertura”, aggiunge il Presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale, Antonio Stampete. “È necessario rafforzare i sistemi di controllo, anche attraverso la videosorveglianza, perché il rispetto dei beni comuni è un dovere verso tutta la città”.