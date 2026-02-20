Missione in Malawi dell’assessore Barcaioli: al via il progetto “The Net” per la prevenzione dei tumori femminili

(AUN) – Perugia, 20 febbraio 2026 – È iniziata il 17 febbraio e si concluderà il 22 la missione ufficiale in Malawi dell’assessore alla Cooperazione internazionale della Regione Umbria, Fabio Barcaioli. Al centro della visita istituzionale c’è l’avvio di “The Net”, il progetto dedicato alla prevenzione del tumore alla cervice uterina e del tumore al seno, rivolto alle ragazze tra i 9 e i 14 anni e alle donne tra i 25 e i 49 anni nel distretto di Blantyre. L’intervento prevede campagne di vaccinazione contro l’Hpv, programmi di screening nei centri di salute, servizi di citologia e telemedicina attraverso cliniche mobili operative nei contesti urbani e rurali.

“Questa missione ha per me un significato particolare – spiega Barcaioli – La Regione Umbria torna a investire energie e relazioni nella cooperazione internazionale, partendo dalla salute delle donne. Parliamo di prevenzione, di diagnosi precoce, di strumenti che possono cambiare il destino di una famiglia. Vogliamo affiancare le istituzioni locali per rafforzare l’organizzazione sanitaria distrettuale e rendere più accessibili vaccinazioni e screening, soprattutto dove arrivare è più difficile”.

A Blantyre, durante la presentazione ufficiale del progetto, l’assessore ha consegnato la bandiera della Regione Umbria al sindaco Isaac Jomo Osman, gesto che rinnova una collaborazione istituzionale avviata tra l’Umbria e il Malawi.

La missione ha incluso la visita al Mangunda Health Centre, struttura di maternità e ginecologia finanziata dalla Regione Umbria nel 1999. Un luogo che racconta una storia di cooperazione iniziata oltre venticinque anni fa: “Eravamo rimasti al 1999 – ricorda l’assessore – e oggi si riparte da qui, da questo ospedale e da questo bellissimo Paese che conserva una forza e un’energia straordinaria. Allora si volle offrire alle donne malawiane uno spazio sicuro in cui partorire. Oggi torniamo per puntare sulla prevenzione e sulla formazione del personale sanitario per tutelare la salute femminile”.

“The Net – Rafforzamento della governance per la prevenzione oncologica femminile e la salute della donna in Malawi” è finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed è realizzato in partenariato dal Comune di Perugia, capofila del progetto, insieme a Regione Umbria, Felcos Umbria, USL Umbria 1, USL Umbria 2, dipartimento di Salute del distretto di Blantyre, Peace and development trust, Breast cancer and care foundation, TeamDev, fondazione Albero della vita, associazione Patologi oltre frontiera, associazione Amici del Malawi e SottoSopra. Il coordinamento è affidato al Comune di Perugia attraverso l’ufficio Progetti europei e relazioni internazionali, con il supporto tecnico e operativo di Felcos Umbria.

Nel corso della missione la delegazione ha approfondito la situazione sanitaria locale entrando nelle attività del Mandala Health Centre, seguendo l’intero percorso di presa in carico delle pazienti, dall’accoglienza alle visite cliniche, dal counselling ai servizi nutrizionali. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori visite istituzionali e incontri con associazioni, operatori sanitari e rappresentanti delle comunità locali, per consolidare il lavoro avviato.

