Umbria Madre Terra 57ma edizione

(AUN) – Perugia, 28 marzo 2026 – La Regione Umbria – Assessorato all’Agricoltura e Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, in occasione della 57ma edizione, in programma fino a domani presso Umbriafiere di Bastia Umbra, si presenta con uno spazio istituzionale ricco di appuntamenti divulgativi e di iniziative di promozione del territorio, delle tradizioni, della storia, della biodiversità, dei paesaggi, degli insediamenti produttivi e delle eccellenze enogastronomiche che caratterizzano i borghi rurali, nel solco dell’eredità spirituale di San Francesco, di cui ricorre l’ottavo centenario dalla morte.

“Umbria Madre Terra: giovani, lavoro, innovazione, territorio” è il claim che caratterizza la presenza istituzionale ad Agriumbria e rappresenta il fulcro del racconto proposto all’interno dello stand “Casa dello sviluppo rurale”, allestito nel Padiglione 7 della fiera.

Inaugurato dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dall’assessora all’Agricoltura, Simona Meloni, e dal sottosegretario alla Giustizia, Emanuele Prisco, lo stand ospita da ieri e fino a domenica 29 marzo, presso l’“Agorà della Custodia”, numerosi momenti di approfondimento su temi rilevanti quali strategie e strumenti per le politiche locali del cibo, transizione energetica, eccellenza agricola e paesaggio, oltre al racconto di tre esperienze di beneficiari del PSR Umbria 2014-2022. Spazio anche a iniziative didattiche e ludico-ricreative, come i laboratori del Servizio Fitosanitario Regionale “Proteggiamo le nostre piante con Susy l’Ispettore!”. Focus anche sui bandi del CSR in uscita, con il calendario di pubblicazione che è stato elaborato dagli uffici dell’Assessorato all’agricoltura e che sarà in distribuzione in un apposito banco insieme alle cartoline di Angolo di Campo, il contest social che da anni racconta su Instagram l’Umbria rurale.

“La Casa dello sviluppo rurale – ha detto la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – rappresenta bene l’identità dell’Umbria: una casa accogliente, il cuore verde d’Italia. Un verde che richiama l’eccellenza dell’agricoltura in tutti i suoi settori. Vogliamo sottolineare come l’agricoltura sia una linfa vitale che attraversa ogni ambito della nostra vita: dalla salute animale e ambientale, strettamente connesse al benessere umano, fino all’enogastronomia di qualità, che significa cibo sano, filiera corta, economia circolare e sostenibilità. Particolarmente significativo è stato anche il momento inaugurale, con la valorizzazione delle migliori razze allevate, a testimonianza dell’attenzione posta sulla zootecnia. Un settore che non va demonizzato, ma interpretato correttamente, a partire dal benessere animale, dalla qualità del cibo e dalla salute dell’uomo”.

La presenza della Regione Umbria in Fiera quest’anno si caratterizza anche per il patrocinio della Conferenza politiche agricole delle Regioni italiane, a conferma dell’importanza strategica della fiera di Bastia Umbra in Italia.

“La nostra Casa dello sviluppo rurale – ha detto l’assessora all’Agricoltura Simona Meloni – si inserisce perfettamente nel luogo simbolo della zootecnia e dell’allevamento, ovvero Agriumbria. E proprio alla zootecnia quest’anno abbiamo dedicato un bando ai riproduttori, perché riteniamo che la genetica sia una vera infrastruttura, al pari di una strada o di una stalla. A questo si affiancano le misure legate al benessere animale, che vogliamo continuare a sostenere. Grande attenzione è rivolta anche ai giovani agricoltori: abbiamo recuperato il bando 2017 consentendo a 62 imprese di ricevere il premio previsto, abbiamo attivato un nuovo bando da 12 milioni di euro nel 2025 e ne seguirà a breve un altro da 9 milioni. Fondamentale è inoltre il ruolo delle donne, sia nella zootecnia che nell’agricoltura, custodi del territorio e protagoniste del rilancio delle produzioni di qualità del Made in Umbria”.

Questo il programma di domenica 29 marzo presso lo stand della Regione Umbria:

11.00 – 12.00 | Ogni seme è una scelta, un progetto che prende forma: tre storie di PSR

Graziano Antonielli | Autorità di Gestione dello sviluppo rurale

Marcello Santucci | Fattoria Le Poggette

Giorgia Reali | Il Pastore di Rescia

Matteo Fratini | I Potti dei Fratini

A cura di: Regione Umbria

A chi si rivolge: istituzioni, agricoltori, associazioni di categoria

A seguire degustazione dei prodotti aziendali

15.00 – 16.00 | “Proteggiamo le nostre piante con Susy l’Ispettore!”: laboratorio didattico divulgativo

A cura di: Regione Umbria, Servizio Fitosanitario

A chi si rivolge: famiglie e bambini 6-12 anni

Ai partecipanti verrà distribuito un kit didattico

Sotto il link alle immagini video della prima giornata

https://www.swisstransfer.com/d/047d0991-4af2-45e8-897c-8ee7ecfab32a

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