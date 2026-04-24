Roma: “Premio Cambiare 2026”

COMUNICATO STAMPA

PREMIO CAMBIARE 2026, FUNARI: UN’INIZIATIVA CHE HA SAPUTO METTERE AL CENTRO LE PERSONE E I LORO DIRITTI

Roma, 24 aprile 2026 – Nella sala della Protomoteca in Campidoglio, sono stati annunciati i vincitori del “Premio Cambiare 2026”, istituito dall’Associazione Dire Fare Cambiare da un’idea di Giulia Morello e promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale.

“Il premio cambiare, giunto alla quarta edizione – ha sostenuto l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Barbara Funari – ha dimostrato di riuscire a generare importanti connessioni tra Istituzioni, società civile e mondo culturale. In un tempo in cui le sfide ambientali e sociali richiedono risposte collettive e visioni nuove, questo Premio riesce a dare voce a esperienze, comunità e soprattutto alle nuove generazioni che ogni giorno possono essere protagoniste di cambiamenti positivi nei territori. Non si tratta soltanto di riconoscere e premiare progetti meritevoli, ma di avviare un processo culturale che mette al centro le persone e i loro diritti perché il cambiamento non sia soltanto uno slogan, ma un processo concreto che prende vita nei territori e nelle relazioni tra le persone. Ringrazio l’associazione ‘Dire Fare Cambiare’ per avere creduto in questo tipo di iniziative e avere coinvolto realtà diverse: dai giovani agli istituti scolastici, fino al terzo settore che si occupa di percorsi di reinserimento sociale”.

Nel corso dell’evento sono stati annunciati anche i Festival Partner che accompagneranno il Premio nelle iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale fino a dicembre 2026.