Siena Teatro dei Rinnovati in scena “Titoli di testa”

Ultimo appuntamento del cartellone “Sipario Rosso” ai Rinnovati da martedì 28 a giovedì 30 aprile

“Titoli di testa”, Francesca Reggiani con il suo stand-up

chiude con il sorriso la stagione 2025/2026

L’entusiasmante stagione dei Teatri di Siena è pronta al suo atto finale: martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile sul palco dei Rinnovati arriva “Titoli di testa” con Francesca Reggiani, ultimo appuntamento del cartellone “Sipario Rosso” con cui si conclude la programmazione 2025/2026 ideata e curata dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. Giovedì 30 aprile alle ore 18.30 il cast incontrerà il pubblico nel foyer del teatro.

Lo spettacolo è uno stand-up che azzarda paralleli tra seduzioni pubbliche e private, tra crisi di coppia e crisi istituzionali. E infine la confusione universale tra amore e sesso, tra mariti e amanti, tra single e “bingle”; e poi ancora politici, imprenditori, uomini di potere…parole e discorsi che gravitano intorno alle nostre vite. Satira sociale e satira di costume si intrecciano in una società che ha promosso la deficienza naturale a intelligenza artificiale, l’ignoranza a ingenuità e le chiacchiere da bar ad avamposti culturali. Tik Tok a pilastro dell’informazione. Lo show della Reggiani procede attraverso folgoranti monologhi e rapide incursioni di personaggi dello spettacolo e dell’informazione da lei stessa interpretati, nuovi “maîtres à penser” di una società mediatica svuotata di senso e di valori. Uno spettacolo che declina le sue riflessioni sull’universo di oggi con un punto di vista ironico, uno sguardo lucido e spietato che osserva la realtà che ci circonda.

“Titoli di testa” sarà in scena al Teatro dei Rinnovati martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile con inizio alle ore 21. Lo spettacolo è scritto da Valter Lupo, Gianluca Giuliarelli, Francesca Reggiani e Enrica Accascina. Protagonista sul palco Francesca Reggiani. La produzione è di Attori & Tecnici.