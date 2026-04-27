

Mattarella ha ricevuto una delegazione del Comitato nazionale Centenario Don Milani

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione del Comitato nazionale Centenario Don Milani guidata dalla Presidente Rosy Bindi. Nel corso dell’incontro è stata presentata l’opera “Don Milani”, pubblicazione che ripercorre la vita di Don Milani, edita da Scintille Editore.

Palazzo del Quirinale, 27/04/2026 Il Presidente Mattarella incontra l’On. Rosy Bindi in occasione della presentazione del libro su Don Milani

Roma, 27/04/2026 (II mandato)

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Il Presidente Sergio Mattarella nel corso dell’incontro con Rosy Bindi, Presidente del Comitato nazionale Centenario Don Milani, e una delegazione del comitato, in occasione della presentazione del libro su Don Milani

Incontro con Rosy Bindi, Presidente del Comitato nazionale Centenario Don Milani, e una delegazione del comitato, in occasione della presentazione del libro su Don Milani