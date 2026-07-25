

Mattarella alla cerimonia di inaugurazione del Castello Utveggio di Palermo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del Castello Utveggio di Palermo, riaperto al pubblico dopo un intervento di restauro.

L’evento, presentato dalla giornalista Elvira Terranova, è stato aperto con l’inno nazionale, cui è seguita la relazione di Selima Giuliano, Soprintendente dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e l’intervento di Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana.

Presenti anche Luisa Annunziata Lantieri, Vice Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo.

Palermo, 24/07/2026 Il Presidente Mattarella alla inaugurazione del Castello Utveggio

Nel corso della serata, conclusa con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, è stato proiettato il video dal titolo “La strada di Santa Rosalia”.