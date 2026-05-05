BODY SPEAKING 2026 – Il tuo corpo parla: domani al Santa Maria della Scala un incontro performativo

tra sax, danza contemporanea e ascolto del corpo

Prosegue al Complesso museale Santa Maria della Scala il percorso di BODY SPEAKING – Il tuo corpo parla, progetto che mette in dialogo pratiche artistiche, relazione con lo spazio e partecipazione attiva.

Domani, mercoledì 6 maggio 2026, dalle ore 16.45 alle 18.45, gli spazi del museo ospiteranno un incontro performativo con Marco Colonna, sassofonista e docente di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, in collaborazione con Francesca Lettieri, dedicato alla danza contemporanea e all’espressione corporea in relazione alla musica.

L’appuntamento si inserisce nel Modulo 2 – BODY RESONANCE / Il corpo sonoro, una sezione del calendario 2026 che approfondisce il rapporto tra movimento, percezione e dimensione sonora. L’incontro invita i partecipanti a sperimentare il corpo come luogo di risonanza, ascolto e presenza, attraverso un’esperienza condivisa in cui il gesto dialoga con la musica dal vivo e con l’ambiente che lo accoglie.

All’interno del progetto, i laboratori si configurano come occasioni aperte di ricerca tra danza contemporanea, movimento creativo e interazione con la musica, in una pratica partecipativa che valorizza anche il rapporto con i luoghi pubblici e culturali della città. L’esperienza artistica si accompagna inoltre a una dimensione di attenzione alla persona e al gruppo, favorendo processi di incontro, espressione e consapevolezza.

BODY SPEAKING 2026 propone un programma articolato in 30 incontri suddivisi in 5 moduli, da marzo a dicembre 2026, ospitati presso il Santa Maria della Scala e le residenze universitarie DSU Sperandie e DSU De Nicola di Siena. Le attività sono gratuite e accessibili anche a chi si avvicina per la prima volta alla danza, al teatro o alla musica: è infatti possibile partecipare sia ai singoli moduli sia all’intero percorso formativo.

Accanto ai laboratori artistici, il progetto prevede momenti dedicati alla rielaborazione collettiva dell’esperienza attraverso i gruppi PAROLA, pensati come spazi di confronto e condivisione. Tra gli elementi di novità dell’edizione 2026 figurano inoltre i percorsi di co-progettazione e governance condivisa, che permetteranno ai partecipanti di contribuire alla costruzione della fase conclusiva del progetto e del closing fair previsto per dicembre 2026. Per chi ne farà richiesta, sarà inoltre possibile ottenere open badge per la certificazione delle competenze maturate nel corso delle attività.

Ideato e diretto da Francesca Lettieri, BODY SPEAKING è un progetto di arte partecipata che intreccia corpo, musica, spazio urbano e patrimonio culturale, promuovendo nuove forme di relazione tra pratiche artistiche e comunità.