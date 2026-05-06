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Al via TourDOP, il viaggio di Origin Italia e Fondazione Qualivita

per raccontare la Dop economy alla società civile

Dal 7 maggio oltre 30 seminari in tutta Italia con Consorzi di tutela, Università, istituzioni, scuole, associazioni culturali e professionisti del settore agroalimentare

Prende il via il 7 maggio TourDOP, il ciclo di incontri promosso da Origin Italia in collaborazione con Fondazione Qualivita per portare il tema della Dop economy nei territori italiani, nelle grandi città, nelle Università e nei luoghi della cultura. Il progetto, con il supporto del Ministero dell’agricoltura della Sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), prevede oltre 30 seminari in tutta Italia, con il coinvolgimento diretto dei Consorzi di tutela e dei rappresentanti del mondo accademico, delle organizzazioni professionali, delle istituzioni locali, delle scuole e delle associazioni culturali, ma anche chef, operatori della distribuzione e protagonisti delle filiere DOP IGP.

L’obiettivo è aprire un dialogo con la società civile sul valore delle Indicazioni Geografiche italiane, spiegando in modo semplice e accessibile come i prodotti DOP e IGP rappresentino una parte fondamentale dell’identità del Paese. Un sistema che tiene insieme economia, cultura, territorio, lavoro, comunità e responsabilità.

La Dop economy italiana è oggi una delle infrastrutture più diffuse e riconoscibili del made in Italy agroalimentare. Conta quasi 900 prodotti a Indicazione Geografica, tra cibo, vino e bevande spiritose, distribuiti lungo tutta la penisola. Un patrimonio produttivo che genera 20,7 miliardi di euro di valore alla produzione, oltre 12 miliardi di euro di export, coinvolge 184.000 operatori, 330 Consorzi di tutela autorizzati dal Masaf e più di 864.000 addetti lungo le filiere certificate. Numeri che raccontano un’Italia produttiva fatta di imprese, territori, saperi locali e comunità organizzate.

TourDOP nasce come percorso divulgativo e formativo dedicato a cittadini, studenti, amministratori pubblici, produttori e operatori del settore. In ogni tappa saranno coinvolti esperti, direttori dei Consorzi di tutela, accademici, rappresentanti istituzionali e figure del mondo culturale e professionale, coinvolgendo oltre 150 relatori in un dialogo aperto sul valore della Dop economy.

Gli incontri saranno anche l’occasione per presentare il libro La filosofia della Dop economy, scritto da Mauro Rosati, cona la prefazione di Umberto Galimberti e edito da Treccani, un volume che propone una nuova lettura del sistema delle Indicazioni Geografiche italiane. Attraverso il libro, la Dop economy diventa una chiave per interpretare il futuro del cibo italiano, fondato su origine, regole, tutela, fiducia, comunità e responsabilità. Perché le DOP e le IGP sono strumenti che proteggono il lavoro, valorizzano i territori, rafforzano le comunità produttive e aiutano i consumatori a scegliere con maggiore consapevolezza. E ogni prodotto certificato racconta un luogo, una storia, una filiera e un patto collettivo tra produttori, istituzioni e cittadini.

“Con TourDOP vogliamo rafforzare la conoscenza pubblica del sistema delle Indicazioni Geografiche- dichiara Cesare Baldrighi presidente di Origin Italia – portando il dibattito oltre gli ambiti tecnici e istituzionali con un percorso di educazione civica, culturale ed economica. Un modo per raccontare il valore delle DOP e IGP come patrimonio nazionale”.

#TourDOP

Programma

(in corso di aggiornamento)

07 maggio – Venezia, con Università Ca’ Foscari

07 maggio – Milano, con Consorzio Gorgonzola DOP

08 maggio – Vicenza, con Consorzio Asiago DOP

15 maggio – Imperia, con Consorzio Riviera Ligure DOP

16 maggio – Torino, Salone OFF, con Coldiretti

19 maggio – Modena, con Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP

21 maggio – Montalcino, con Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino DOP

23 maggio – Desenzano del Garda (BS), con Consorzio Grana Padano DOP

23 maggio – Firenze, La Cooperazione in festa, con Legacoop Toscana

28 maggio – Benevento, con Università del Sannio

28 maggio – Caserta, con Consorzio Mozzarella di Bufala Campana DOP

19 giugno – Montepulciano (SI), con Consorzio Vino Nobile di Montepulciano DOP

22 giugno – Bologna, con Nomisma

24 giugno – Grosseto, con Consorzi Pecorino Toscano DOP e Olio Toscano IGP

14 luglio – Reggio Emilia, con Consorzio Parmigiano Reggiano DOP (data da definire)

05 settembre – Langhirano (PR), con Consorzio Prosciutto di Parma DOP

06 settembre – San Quirico d’Orcia (SI), con Consorzio Orcia DOP

12 settembre – Catania, con Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP

09 ottobre – Eboli (SA), Festival “Sono Terra”

17 ottobre – Altamura (BA), con Consorzio Pane di Altamura DOP

30 ottobre – Modica (RG), con Consorzio Cioccolato di Modica IGP

Altre date in fase di programmazione