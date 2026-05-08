Teatro romano di Ostia / Teatro Ostia Antica Festival 2026 Il senso del passato

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Stagione 2025-2026
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Teatro romano di Ostia
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Teatro Ostia Antica Festival 2026
Il senso del passato
Non perdere il festival: i biglietti sono ora disponibili!
Teatro Ostia Antica Festival 2026
Il edizione
25 giugno – 18 luglio 2026
Il Teatro di Roma torna in scena a Ostia Antica.
Al via la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival 2026. Il Senso del Passato.
Nello straordinario scenario del Teatro Romano di Ostia un cartellone di respiro internazionale che intreccia la forza del mito classico con i linguaggi della contemporaneità, offrendo uno sguardo sulle sfide del presente.
Dalla tragedia greca alla danza d’avanguardia, il Festival si distingue per l’incontro tra tradizione e l’innovazione della scena contemporanea, attraverso le creazioni di quattro maestri della scena nazionale e internazionale:
Theodoros Terzopoulos, Asterios Peltekis, Angelin Preljocaj e Filippo Dini.
Lo spettacolo
25 – 26 giugno
Le Baccanti
di Euripide
Theodoros Terzopoulos
4 – 5 luglio / prima nazionale
Lysistrata
di Aristofane
Asterios Peltekis
10 – 11 luglio / DANZA
Requiem(s)
Angelin Preljocaj
17 – 18 luglio
Alcesti
di Euripide
Filippo Dini
Teatro Ostia Antica Festival – Il senso del passato – comunicato stampa
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Crediti
Le date
gio
25
giugno
ven
26
giugno
sab
4
luglio
dom
5
luglio
ven
10
luglio
sab
11
luglio
ven
17
luglio
sab
18
luglio
Spettacolo ore 21:00
Le Baccanti
di Euripide
regia Theodoros Terzopoulos
N. B. L’accesso al teatro dista circa 600 mt. dall’ingresso degli scavi ed è raggiungibile a piedi in circa 10-12 minuti.