Al via da Catania ‘Il Sacro ritorno all’Essenza’, il 14 maggio al Palazzo della Cultura la giornata inaugurale del festival dedicato a Franco Battiato.

Prenderà il via giovedì 14 maggio, alle ore 11, al Palazzo della Cultura di Catania ‘Il Sacro ritorno all’Essenza. Arte e spiritualità dai percorsi di Franco Battiato’, progetto ideato e promosso dal Centro Studi di Gravità Permanente e riconosciuto dal Ministero della Cultura Italiana come Progetto Speciale 2026. La manifestazione, dedicata alla dimensione spirituale, artistica e culturale dell’opera di Franco Battiato, a cinque anni dalla sua scomparsa, si svilupperà successivamente tra Milo e Riposto fino al 18 maggio. Alla conferenza-evento, aperta al pubblico, interverranno artisti, studiosi e rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto. Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Catania Enrico Trantino, dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, dell’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, del sindaco di Milo Alfio Cosentino e del sindaco di Riposto Davide Vasta.

Ad introdurre i contenuti e la visione della manifestazione sarà Fiorella Nozzetti, direttore artistico e presidente del Centro Studi di Gravità Permanente, che illustrerà le motivazioni culturali e spirituali del progetto, nato con l’obiettivo di approfondire e tramandare il pensiero di Franco Battiato attraverso linguaggi artistici differenti: musica, teatro, filosofia, meditazione, cinema e letteratura. Interverranno, inoltre, Fabio Bagnasco, vicepresidente del Centro Studi di Gravità Permanente e regista, Gabriele Crociata, Commissario Straordinario dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, Donatella Aprile, già Sovrintendente ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Pino Apprendi, presidente del centro studi tradizioni popolari ‘Alberto Favara’, e il musicista compositore Rosario Di Bella, che presenterà il progetto ‘Spazio Sacro. Storie di Arcangeli’. L’incontro, moderato dal responsabile cultura della Regione Siciliana Paolo Di Caro, sarà arricchito dalle letture dell’attrice Lucia Sardo, presidente onorario del Centro Studi di Gravità Permanente, e dell’attore Sandro Vergato. In programma anche la proiezione di materiali video, inclusi documenti inediti dedicati all’universo artistico di Battiato, e un intervento musicale del soprano Maryanne Gemy con brani di Franco Battiato e Giuni Russo.