Siena: “Festival diffuso della sostenibilità”

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio tre giorni di eventi per una città più sostenibile

L’assessore Magi: “Esempio concreto di collaborazione tra amministrazione, associazioni, enti e cittadini”

A Siena il “Festival diffuso della sostenibilità”

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio Siena ospita il “Festival diffuso della sostenibilità”, iniziativa organizzata dal gruppo EcoSistema Urbano Siena nell’ambito dell’omonimo progetto, nato all’interno del Comune di Siena grazie alla partecipazione di enti, associazioni e organizzazioni impegnate sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

Per tre giorni la città sarà animata da un calendario di appuntamenti diffusi in diversi luoghi del territorio, con l’obiettivo di connettere idee, persone e spazi urbani per immaginare e costruire una Siena sempre più sostenibile. Il festival mette infatti sotto un unico “cappello” iniziative promosse autonomamente dalle realtà aderenti al gruppo, molte delle quali a ingresso libero, mentre per alcune è richiesta prenotazione attraverso i riferimenti indicati nel programma, consultabile al link https://www.sienacomunica.it/festival-diffuso-sostenibilita/. Nel corso del festival sarà, inoltre, presente una pannellistica informativa a cura dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena, con una timeline dei progetti e delle certificazioni per la decarbonizzazione della provincia di Siena.

“Il Festival Diffuso della Sostenibilità – sottolinea l’assessore all’ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi – rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra amministrazione, associazioni, enti e cittadini su un tema strategico come quello ambientale. Abbiamo costruito una rete che mette a sistema energie, progettualità e competenze già presenti sul territorio, valorizzandole dentro una visione condivisa di città. Questo appuntamento non è solo un calendario di eventi, ma un’occasione per raccontare il lavoro che Siena sta portando avanti sui temi della sostenibilità e per coinvolgere sempre più persone in un percorso di cambiamento concreto e partecipato”.

Il programma prenderà il via venerdì 22 maggio. Dalle ore 9 alle ore 12, al Boschetto di San Miniato, si terrà “Scienziati per un giorno – Alla scoperta di piante e animali guidati da esperti”, iniziativa organizzata da Ats Boschetto di San Miniato in collaborazione con Orto Botanico Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena e scuola primaria Colleverde. Informazioni: www.boschettosanminiato.it. Dalle ore 12.30 alle ore 13.30, al Presidio San Francesco dell’Università di Siena, appuntamento con “La Festa dell’Europa nell’Orto e Aperiorto”, promossa dall’Ortofrutteto degli studenti e delle studentesse. Informazioni: www.europedirect.unisi.it. Dalle ore 16 alle ore 18, al Palazzo del Capitano, spazio a “Ecologia della felicità”, talk del professor Stefano Bartolini dell’Università degli Studi di Siena dedicato al tema dell’economia della felicità, seguito da “Voce della rete”, esperienza di canto collettivo e partecipativo pop-up a cura di Topi Dalmata – FMPS, nell’ambito del progetto Guess How to Act. Informazioni: www.topidalmata.it. Alle ore 17.30, presso il Museo di storia naturale dell’Accademia dei Fisiocritici, si terrà la presentazione del libro sulla biodiversità urbana di Siena “Vicini di casa. Biodiversità a Siena. Animali, piante, funghi”, insieme alla presentazione del progetto “Vicini di Casa: biodiversità per un nuovo welfare culturale”, a cura dell’Accademia dei Fisiocritici. Informazioni: www.museostorianaturalesiena.it.

La giornata di sabato 23 maggio si aprirà alle ore 9 presso la Riserva Naturale Statale Montecellesi con una passeggiata nella riserva naturale, a cura del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena. Informazioni: www.rgpbio.it/reparto/siena/. Dalle ore 9.30 alle ore 12.30, appuntamento con una passeggiata nella valle di Ravacciano e nel bosco di Busseto, dedicata al tema della rigenerazione ambientale per la biodiversità e la salute, promossa da Legambiente Siena, Wwf e Medici per l’Ambiente. Informazioni: www.legambientesiena.it. Dalle ore 16 alle ore 18, al Giardino Segreto – Area Verde Camollia 85, si terrà “Segui il Verde, 72 ore di Biodiversità”, iniziativa promossa da Siena Art Institute e Deafal. Informazioni: https://linktr.ee/participationforchange. Alle ore 18, al Teatro dei Rozzi, andrà in scena “Cappuccetto Rosso”, spettacolo per bambini e famiglie inserito nella rassegna “In-box dal vivo”, a cura di Straligut Teatro. Informazioni: www.straligut.it. Momento centrale dell’intero festival sarà l’appuntamento di sabato 23 maggio alle ore 18.30 presso il bastione San Domenico della Fortezza Medicea, dal titolo “La città come ecosistema”. Durante l’incontro saranno presentati ufficialmente il gruppo EcoSistema Urbano Siena e le strategie ambientali attivate dal Comune di Siena, con la partecipazione dell’assessore all’ambiente Barbara Magi. L’evento sarà anche l’occasione per presentare i risultati del progetto “Guess How to Act – Gruppo Urbano Eventi Sostenibili Siena”, percorso formativo e laboratoriale finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del programma Next Generation Eu, finalizzato alla promozione della sostenibilità ambientale e culturale a Siena. L’associazione Pro+ illustrerà inoltre le azioni realizzate in ambito sostenibilità all’interno di ViviFortezza. Per informazioni: ecosistemaurbanosiena@gmail.com.

Il festival si concluderà domenica 24 maggio. Dalle ore 9.30 alle ore 12.30, con ritrovo presso l’Auditorium Casa dell’Ambiente, si svolgerà “Sulle tracce del lupo… Tra fiabe, vicoli e storie vere”, avventura urbana per bambini a cura di Straligut Teatro. Informazioni: www.straligut.it. Alle ore 10, con partenza dalla Fortezza Medicea, si terrà la Passeggiata del Sollievo, promossa dall’associazione Le Mura e Quavio Odv. Informazioni: quavio@quavio.it. Alle ore 15.30, con ingresso da via delle Sperandie, sarà possibile partecipare alla visita alla Fonte delle Monache, organizzata dall’associazione La Diana. Informazioni: www.ladianasiena.it.

Informazioni. Per ricevere le informazioni sul Comune di Siena è attivo il Canale Whatsapp. L’iscrizione al canale del Comune è gratuita e può essere effettuata al link https://whatsapp.com/channel29VavhmgRKbYML2sHYt60J. E’ possibile seguire il Comune di Siena sulle pagine ufficiali dell’amministrazione di Facebook e Instagram.