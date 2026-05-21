Venezia, 21 maggio 2026

LA FENICE E IUAV OMAGGIANO “LE CITTÀ DI PIANURA”

FILM VINCITORE DI 8 DAVID DI DONATELLO

mercoledì 27 maggio 2026 ore 17.00

Aula Magna Università Iuav di Venezia, Tolentini

Mercoledì 27 maggio alle ore 17.00, nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dell’Università Iuav di Venezia, l’Aula Magna dei Tolentini, ospiterà una serata, organizzata dal Teatro La Fenice e dall’Università Iuav di Venezia, dedicata al film “Le città di Pianura” di Francesco Sossai, un “piccolo” capolavoro che ha rappresentato un’autentica sorpresa al box office, incassando oltre un milione di euro, ottenendo il plauso della critica, vincendo numerosi premi tra cui ben otto David di Donatello.

L’evento si aprirà con l’esibizione di un quartetto d’archi, composto dai musicisti della Fenice Andrea Crosara e Nicola Fregonese, violini, Petr Pavlov, viola, Antonino Puliafito, violoncello; un tributo al cinema con un medley di brani di Ennio Morricone in cui verranno eseguite le colonne sonore di: Nuovo Cinema Paradiso, The Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, Marco Polo, C’era una volta il West ed infine La Califfa.

Sarà un primo omaggio al grande compositore in attesa del Concerto – organizzato dalla Fondazione Teatro La Fenice – che si terrà in Piazza San Marco domenica 5 luglio alle ore 21.00, “Morricone Night Suite veneziana”, che vedrà l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice diretti da Kevin Rhodes in un programma interamente dedicato al musicista con l’esecuzione della Cantata per l’Europa e di alcune pagine tratte dal catalogo più noto di Morricone.

“Le città di pianura” è un road movie ambientato nelle desolate campagne del Veneto, con protagonisti due spiantati che vivono alla giornata, divertenti cialtroni compagni di bevute, ossessionati dall’ultimo bicchiere. Nel corso di una notte epica incrociano nel loro cammino uno studente di Architettura, timido e insicuro, coinvolgendolo in un’avventura scombinata, straniante e indimenticabile, che per certi

versi sarà una sorta di educazione sentimentale; l’incontro tra i tre ha come sfondo i Tolentini, tra lo Iuav e il Bacaro da Lele.

Il film, prodotto da Vivo Film con Rai Cinema e Maze Pictures, distribuito da Lucky Red, con la regia di Francesco Sossai, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Adriano Candiago, la colonna sonora firmata Krano, si avvale di un cast perfetto in cui brillano l’incredibile espressività dei tre attori protagonisti, Pierpaolo Capovilla, Sergio Romano, Filippo Scotti e i camei indimenticabili di Roberto Citran e Andrea Pennacchi. Nella trama emergono tutte le contraddizioni di queste terre, una commedia all’italiana nel solco della migliore tradizione, raccontata con grazia, armonia, si ride molto, ma spesso la riflessione si fa amara, il Nordest ha perso la sua magia, la sua identità, non è più la terra dell’abbondanza, una terra privilegiata, dalla facile ricchezza.

Al termine della proiezione, per sottolineare il clima di festa e di inclusione che ha ispirato l’evento, il Bacaro da Lele offrirà agli invitati un brindisi nel Chiostro.

L’ingresso all’evento è solo su invito con prenotazione obbligatoria.

Saranno presenti alla serata il regista Francesco Sossai e uno degli interpreti principali Pierpaolo Capovilla, entusiasti e grati per l’iniziativa.

Così il Sovrintendente Nicola Colabianchi “Esprimo il più grande apprezzamento per questo viaggio speciale attraverso musica, cinema, convivialità, nella volontà comune della Fenice e dell’Università Iuav di Venezia di promuovere al meglio la diffusione della cultura nelle sue molteplici forme, rafforzando il nostro impegno per una costante crescita sociale, civile, culturale, nel segno della bellezza, quella della Tomba Brion di Carlo Scarpa, che ne Le città di Pianura stride con la mostruosità dei capannoni, delle villette a schiera, dell’edilizia anonima e infestante.”

Il Rettore Benno Albrecht “La proiezione all’Università Iuav di Venezia del film premiato con David è di grande interesse in quanto ricorda a noi stessi che compito dell’architettura, del cinema e delle arti è dar forma all’informe, disegnare e progettare i luoghi e il tempo in cui viviamo e in cui vivrà il futuro di cui saremo capaci.”