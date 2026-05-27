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COMUNICATO STAMPA

Comune di Sarteano, 27 maggio 2026

Sarteano celebra la Repubblica e il voto alle donne con un concerto speciale

Martedì 2 giugno in Piazza XXIV Giugno la Società Filarmonica di Sarteano e la Filarmonica Gianpaolo Bisacchi di San Casciano dei Bagni insieme per “La Repubblica delle Donne”, un concerto dedicato agli ottant’anni della nascita della Repubblica Italiana e del primo voto femminile.

Musica, memoria e partecipazione civile si incontrano a Sarteano in occasione della Festa della Costituzione promossa da ANPI. Martedì 2 giugno alle ore 18:30 Piazza XXIV Giugno ospiterà “La Repubblica delle Donne Festeggia gli Ottant’anni”, il concerto che vedrà unite la Società Filarmonica di Sarteano e la Filarmonica Gianpaolo Bisacchi di San Casciano dei Bagni in un appuntamento dedicato agli ottant’anni della nascita della Repubblica Italiana.

Una data simbolica, quella del 2 giugno 1946, che segnò non solo la nascita della Repubblica ma anche il primo voto delle donne italiane, chiamate per la prima volta a partecipare attivamente alla costruzione democratica del Paese.

Dirette dai maestri Filippo Zambelli e Michela Fè, le due formazioni proporranno un programma interamente dedicato alle donne, attraverso musiche di compositrici, la presenza di interpreti vocali e soliste, in un concerto che intreccia cultura, memoria collettiva e riflessione civile.

A rendere ancora più significativa la serata di Sarteano sarà anche la partecipazione di ALFA BAND, la banda dei ragazzi, in un ideale passaggio tra generazioni che mette al centro il valore educativo e comunitario della musica.

L’iniziativa rappresenta un momento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per celebrare insieme una delle pagine più importanti della storia italiana attraverso la forza aggregativa della musica e della partecipazione pubblica.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: 338 3597848.