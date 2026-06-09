Unesco: Mattarella incontra il Direttore Generale El-Enany
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Direttore Generale dell’UNESCO, Khaled El-Enany.
Palazzo del Quirinale, 09/06/2026 (II mandato
Unesco: Mattarella incontra il Direttore Generale El-Enany
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Direttore Generale dell’UNESCO, Khaled El-Enany.
Palazzo del Quirinale, 09/06/2026 (II mandato
Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online