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Mattarella, l’11 e il 12 giugno, riceve al Quirinale il Presidente della Repubblica di Corea

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae Myung, in visita di Stato (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)


Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’11 e il 12 giugno, riceve al Quirinale il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, in Visita di Stato in Italia.

Cerimonia di benvenuto
L’incontro si è aperto con la cerimonia di benvenuto nel Cortile d’Onore del Palazzo del Quirinale.

Il Presidente Lee Jae Myung e la consorte, la Signora Kim Hye-Kyung, sono stati accolti dal Capo dello Stato e dalla Signora Laura Mattarella. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, coreano e italiano, i due Presidenti hanno passato in rassegna il reparto schierato per gli onori militari.

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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