LEONARDESCA SAPORI DA VINCI

28 LUGLIO

Il 28 luglio Vinci celebra le sue eccellenze: nasce “Calici Da Vinci” e torna LEONARDESCA – Sapori Da VINCI

Martedì 28 luglio Vinci sarà protagonista di una giornata interamente dedicata alla valorizzazione del proprio patrimonio enogastronomico con due iniziative strettamente collegate: la prima edizione del Concorso Enologico Calici Da Vinci e la seconda edizione di Leonardesca – Sapori DaVINCI.

L’obiettivo è quello di raccontare il territorio attraverso le sue produzioni, mettendo in rete aziende agricole, istituzioni, associazioni e professionisti del settore in un progetto destinato a crescere negli anni.

La giornata prenderà il via presso la Palazzina Uzielli, dove si svolgerà la prima edizione di Calici Da Vinci, concorso enologico promosso dalla Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano in collaborazione con FISAR, partner tecnico dell’iniziativa.

Una qualificata giuria composta da sommelier, giornalisti e professionisti del settore degusterà alla cieca le etichette presentate dai produttori del Comune di Vinci, con l’obiettivo di valorizzare la qualità delle produzioni locali e costruire un nuovo percorso di promozione del territorio attraverso il vino.

I vini selezionati saranno successivamente protagonisti dei Percorsi di Degustazione Professionale che si terranno il 10 agosto, nell’ambito di Calici di Stelle, sempre a Vinci. Le masterclass, curate da FISAR, saranno rivolte a operatori del settore HORECA, enotecari e appassionati, offrendo un’importante occasione di approfondimento e promozione delle eccellenze vitivinicole vinciane

La sera del 28 luglio il testimone passerà a Leonardesca – Sapori DaVINCI, che tornerà ad animare Piazza della Libertà con una cena dedicata ai sapori del territorio.

L’evento vedrà la partecipazione di 19 produttori locali, protagonisti di un percorso enogastronomico in cui ogni portata sarà accompagnata da un vino raccontato direttamente dall’azienda produttrice. Un’occasione per far conoscere ai partecipanti non solo le etichette, ma anche le storie, le persone e le tradizioni che caratterizzano il territorio di Vinci.

Il menù sarà realizzato con prodotti di qualità e valorizzato dagli abbinamenti studiati con le aziende partecipanti, in un contesto impreziosito da musica dal vivo e intrattenimento, con l’obiettivo di offrire un’esperienza capace di coniugare gusto, cultura e convivialità.

La manifestazione organizzata dalla Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano le colline di Leonardo è resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Vinci, , FISAR, Proloco Vinci ,produttori locali, sponsor privati e numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Calici Da Vinci e Leonardesca – Sapori DaVINCI rappresentano due iniziative complementari: la prima guarda alla qualità e alla valorizzazione tecnica delle produzioni vitivinicole del territorio, la seconda porta quelle stesse eccellenze direttamente sulle tavole dei partecipanti, creando un dialogo autentico tra produttori e pubblico. Legate alla manifestazione altri 2 eventi dedicati al vino con gli AperidaVinci che si terranno il 2 agosto alla casa natale di Leonardo, mentre 30 Agosto ci spostiamo ai cipressi di Dianella in collaborazione con il cine club 24 e il gruppo del Mangiaggiro

L’ambizione è quella di costruire un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per la promozione del territorio vinciano, valorizzando il lavoro delle aziende agricole e rafforzando l’identità di Vinci come terra di eccellenze enogastronomiche, oltre che di cultura e storia.

Per info:

– info@stradadileonardo.org – CELL. 3485103185.

– leonardescavinci@gmail.com cell 3476694992

– www.stradadileonardo.it

– Attraverso EVENTBRITE: https://www.eventbrite.it/

– cercando: Leonardesca:sapori da Vinci

Il Presidente Luigi Micheli