Perugia: Chiamata alle arti

Domani, venerdì 24 luglio, al teatro Morlacchi presentazione del calendario dei bandi regionali cultura e impresa culturale e creativa

(AUN) – Perugia, 23 luglio 2026 – Venerdì 24 luglio alle ore 10.30, al teatro Morlacchi di Perugia, si terrà un incontro di presentazione del calendario dei bandi regionali per la cultura e per le imprese culturali e creative.

L’appuntamento sarà l’occasione per condividere le tempistiche delle diverse misure e il quadro strategico complessivo che orienterà le politiche regionali di sostegno alla cultura.

Interverranno il vicepresidente e assessore alla Cultura, Tommaso Bori, il dirigente del servizio Valorizzazione delle risorse culturali, musei, archivi e biblioteche, Paolo Mirti, il direttore ad interim del servizio Spettacolo, eventi e imprese creative, Luigi Rossetti, e la collaboratrice Linda Di Pietro.

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