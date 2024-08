Roma: vasto incendio a Cinecittà est

ROMA, GUALTIERI: INCENDIO GRAVE AL PRATONE DI TORRE SPACCATA. SOLIDARIETÀ A VIGILE E VOLONTARI FERITI

Roma, 21 agosto 2024 – “É in corso un grave incendio a Roma, questa volta al pratone di Torre Spaccata. Sono in costante contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la direzione dell’ospedale Sant’Eugenio. Qui sono ricoverati i quattro feriti, tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco, colpiti dalle fiamme, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione ed il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili”.

Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

VASTO INCENDIO AL PRATONE DI TORRE SPACCATA E CINECITTÀ

Roma, 21 agosto 2024. Questo pomeriggio è scoppiato un vasto incendio di sterpaglie nell’area verde non di proprietà di Roma Capitale che si sviluppa tra i quartieri di Torre Spaccata e Cinecittà. Tutte le forze disponibili dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile di Roma Capitale sono intervenute nell’area con operatori e mezzi.

Le fiamme alimentate dal forte vento hanno purtroppo provocato il ferimento di tre volontari della Protezione Civile e di un Vigile del Fuoco, già trasferiti all’Ospedale Sant’Eugenio, e hanno anche avvolto e distrutto un mezzo della Protezione civile, il veicolo multifunzione 4×4 Graelion.

Il Sindaco Gualtieri è in costante collegamento con il Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale e con le strutture sanitarie per sincerarsi delle condizioni di salute dei feriti e verificare la situazione relativa alle operazioni di spegnimento, che stanno proseguendo senza sosta.

Un altro vasto incendio è in corso nella zona di Castel Romano dove stanno anche intervenendo Protezione civile e Vigili del Fuoco.

L’intera Amministrazione capitolina si stringe intorno ai volontari e al vigile del fuoco feriti e ringrazia tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si impegnano a garantire la sicurezza dei cittadini mettendo a rischio la loro stessa vita.

Quattro ustionati gravi in un incendio scoppiato nella zona di Cinecittà est, presso il ‘pratone’ di Torre Spaccata, a Roma. Sul posto, a seguito di una segnalazione di sterpaglie in fiamme, sono intervenuti in via Filomusi Guelfi i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale e la Polizia di Stato.

Sono rimasti ustionati un caposquadra dei vigili del fuoco e tre volontari della protezione civile durante le operazioni di spegnimento (ancora in corso), tutti trasportati all’ospedale Sant’Eugenio. Ancora da chiarire le cause del rogo.

La Polizia Locale di Roma Capitale con le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano ha provveduto a mettere in sicurezza la zona operando le prime chiusure su viale Bruno Pelizzi, fornendo inoltre ausilio a Vigili del fuoco e Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Data la rapida estensione dell’incendio, si è reso necessario l’intervento di ulteriori unità della Polizia Locale, anche dei gruppi limitrofi, per circoscrivere l’intera area e per i servizi di viabilità, con chiusure che attualmente interessano le strade della zona compresa fra viale Bruno Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Rolando Vignali.