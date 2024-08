Milano ospita la II edizione del Coca-Cola Pizza Village

Dal 4 all’8 settembre, nel Parco di CityLife, prenderà vita l’evento che vede protagonisti i migliori maestri pizzaioli.

Musica, intrattenimento e talk completano la rassegna ad accesso gratuito

Milano, 26 agosto 2024 – Sarà l’area del Parco di CityLife a Milano la sede del primo evento cittadino dopo il rientro estivo: da mercoledì 4 a domenica 8 settembre, dalle ore 18.00, si terrà infatti la seconda edizione meneghina del Coca-Cola Pizza Village. La manifestazione, organizzata da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, gode del Patrocinio dei Ministeri della Cultura e del Turismo e della media partnership della RAI Radiotelevisione Italiana.

L’evento si sviluppa sugli oltre 9 mila metri quadrati del Parco di CityLife, a sud delle tre Torri, ed è pronto ad accogliere i migliori Maestri Pizzaioli con le loro creazioni. Il format, come sempre, è caratterizzato da una ricca proposta di intrattenimento e social engagement, live performance ogni sera dal palco dell’evento ed interessanti talk di approfondimento dedicati al prodotto più iconico della cucina italiana.

Coca-Cola, title sponsor di tutte le edizioni italiane Pizza Village, riproporrà la propria area esperienziale in cui il pubblico potrà intrattenersi e partecipare ad attività volte a trasmettere i valori di socialità, amicizia, allegria e condivisione propri del brand e della pizza. Lo spazio sarà il luogo ideale per rilassarsi, ma anche conoscere persone nuove all’insegna del gusto e della condivisione anche grazie al grande Social Table in cui si potrà degustare una Coca-Cola in combo con una speciale pizza a portafoglio, variante simbolo dello street food italiano.

Mulino Caputo founding partner di Pizza Village, riproporrà una delle attività da sempre più apprezzate dal pubblico del festival: le masterclass di Casa Caputo, condotte dai famosi Maestri Pizzaioli Davide Civitiello e Simone Fortunato e rivolte a tutti i visitatori che desidereranno, gratuitamente, scoprire i segreti dell’impasto perfetto e realizzare una pizza a regola d’arte anche a casa.

Nelle cinque serate in programma si alterneranno sul palco diversi protagonisti del panorama musicale nazionale e non solo: mercoledì 4 i Rocoe & Body Heat Gang Band, giovedì 5 torna invece Nick The Nightfly con la sua Pop Swing Orchestra, venerdì 6 Fabio Concato, sabato 7 Napoli Night Live Show (tributo alla musica napoletana) e domenica 8, a chiusura del palinsesto, Serafine, la vincitrice di X Factor 2023.

Ed ancora, lo spazio firmato Pizza Tales accoglierà giovedì 5 e venerdì 6, a partire dalle ore 18.00 nell’area ospitalità, incontri e talk a tema pizza, un’occasione unica per esplorare insieme agli esperti del settore, i notevoli cambiamenti che ne hanno caratterizzato l’evoluzione degli ultimi anni.

Regina della kermesse, ogni sera a partire dalle ore 18.00, resta sempre la pizza. Oltre alle classiche Marinara e Margherita, sarà possibile degustare le specialità ideate per l’occasione dalle pizzerie presenti: Biga (pizzaiolo, Simone Nicolosi), Da Zero (pizzaiolo, Mauro Fragella), Errico Porzio (pizzaiolo, Errico Porzio), Vincenzo Capuano (pizzaiolo, Vincenzo Capuano), Ciro Cascella (pizzaiolo, Ciro Cascella), Fresco (pizzaiolo, Rodolfo Barone), Modus (pizzaiolo Paolo De Simone), Raffaele Di Stasio (pizzaiolo, Raffaele Di Stasio), Lievità (pizzaiolo, Giorgio Caruso) e Bottega Ghiotta (pizzaiolo, Gennaro Donnarumma).

Coca-Cola Pizza Village Milano è come sempre a ingresso gratuito e anche quest’anno propone al proprio pubblico due possibilità di degustazione: il caratteristico menù standard (pizza, bibita, caffè) a un costo di 15 euro in prevendita e di 20 euro durante l’evento, e la speciale combo Coca-Cola e pizza a portafoglio, al costo di 10 euro in prevendita e 12 euro durante le giornate della manifestazione.

Tutta nuova, invece, la modalità di acquisto, da quest’anno completamente digitale: niente più cassa in loco, ma solo un semplice QR code da presentare direttamente in pizzeria o nei bar dell’evento, per ritirare il menù o la bevanda desiderati, dopo aver completato l’acquisto dallo shop di www.pizzavillage.it in fase di prevendita, oppure direttamente in loco durante le giornate di evento. Il tutto comodamente dal proprio smartphone.