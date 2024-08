CoopCulture alla scoperta di Palermo e Monreale

Alla scoperta del patrimonio culturale di Palermo e Monreale con CoopCulture

Sabato 31 agosto L’Orto Botanico al calar del sole

Domenica 1 settembre ingresso gratuito al Salinas e al Chiostro di Monreale

Visite guidate a cura di Coopculture

Un weekend all’insegna della scoperta del patrimonio culturale di Palermo e Monreale con CoopCulture.

Sabato 31 agosto ultimo appuntamento per “L’Orto Botanico al calar del sole”: sia alle 21.30 che alle 22.30 sarà possibile visitare l’Orto Botanico con le “lucciole” a led che proiettano una luce morbida che non disturba gli “abitanti” del parco: accompagnati da operatori specializzati di CoopCulture, si andrà alla scoperta del più antico giardino scientifico d’Europa, nato in epoca borbonica sul baluardo di Porta Carini al Capo, per poi trasferirsi nell’attuale sede della Vigna del Gallo nel 1786, proprio a fianco di Villa Giulia. Fu il francese Léon Dufourny a disegnare il Gymnasium e gli altri edifici dell’Orto a fine Settecento: da allora in poi è un mondo a parte di biodiversità e specie vicine e lontane. Da scoprire anche di notte. Biglietti visita notturna + ingresso all’Orto: www.coopculture.it

Domenica 1 settembre è la prima domenica del mese e come di consueto l’ingresso nei siti regionali è gratuito. CoopCulture propone delle interessanti visite guidate al Salinas e al Chiostro dei Benedettini di Monreale.

Il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo, il più antico museo della Sicilia, apre le sue porte gratuitamente in occasione della prima domenica del mese. CoopCulture organizza tre turni di visite guidate, domenica 1 settembre, alle 10, 11:30 e 17 per permettere ai visitatori di scoprire le ricche collezioni archeologiche del museo, tra cui reperti provenienti da importanti siti storici come Selinunte. Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere la storia del Mediterraneo come crocevia di culture e ammirare opere restaurate di grande valore, come la statua di Diana Cacciatrice e i reperti coinvolti nel “virtuoso esperimento di scambio interculturale” che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia.

I biglietti per le visite guidate hanno un costo di 5,00 euro.

Chiostro dei Benedettini di Monreale: un viaggio nel passato

Visita guidata al Chiostro dei Benedettini di Monreale alle 11 e alle 12. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare l’antico complesso monastico benedettino, voluto da Re Guglielmo II, e ammirare i meravigliosi capitelli scolpiti, il colonnato binato con archi ogivali e il giardino che ricrea un piccolo “eden” con piante simboliche. Questo luogo è tra le più significative testimonianze dell’arabo normanno in Sicilia, e Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Il biglietto per la visita guidata costa 5,00 euro.